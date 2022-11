Von Laura Richter, Unterschleißheim

Um 7 Uhr ist Check-in. Auf das Zimmer dürfen die Gäste in diesem Hotel allerdings erst nach dem Mittagessen. Vorher wird im 800 Quadratmeter großen Garten getobt, was das Zeug hält - ob mit den anderen Gästen oder auf Agility-Wippen, Rutschen oder in Tunneln. Durch das Spiel der Hunde ist aus der einst saftig grünen Wiese mittlerweile ein Schlammfeld geworden. "In den Ferien haben wir hier Hochbetrieb. Da wuseln schon mal an die 40 Vierbeiner hier rum", erzählt Anita Dobner, Leiterin der Hundepension "Dog Daycare" in Unterschleißheim. Der Name ist etwas missverständlich, denn die meisten Hotelgäste bleiben gerade in der Ferienzeit über Nacht und sogar für mehrere Wochen.