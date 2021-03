Der Caritas-Hort an der Ganghoferschule an der Hans-Carossa-Straße 2 bietet wegen der Corona-Pandemie am Mittwoch, 17. März, von 18 bis 19 Uhr einen Zoom-Elternabend für Familien an, die sich für einen Hortplatz für das Schuljahr 2021/22 interessieren. Auch im laufenden Schuljahr können bei Bedarf einzelne Plätze vergeben werden. Interessierte melden sich per E-Mail an daniela.wittig@caritasmuenchen.de an.