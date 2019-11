Die wirklich Mächtigen sitzen nicht auf den Regierungsbänken oder an der Wall Street. Sie sitzen im Silicon Valley, so lautet die Erkenntnis des Kabarettisten HG. Butzko. Kein Wunder also, dass er seine investigativen Recherchen dort betreibt und dabei Erschütterndes herausfindet, "für das Zwerchfell und die grauen Zellen", wie es in der Ankündigung heißt. In seinem Programm "Echt jetzt" bietet er schonungslose Analyse und teils schnoddrige Gags. Ein Frontalunterricht gespickt mit pointierter Nachdenklichkeit, immer getreu dem Motto "logisch statt ideologisch". Butzko, der sich selbst als "Hirnschrittmacher des deutschen Kabaretts" bezeichnet, tritt am Donnerstag, 21. November, von 20 Uhr an im Festsaal auf. Karten gibt es im Ticket-Shop Unterschleißheim, Telefon 089/31 00 92 00.