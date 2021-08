In Unterschleißheim gibt es eine Gesprächsgruppe für Angehörige von Menschen mit einer Suchterkrankung. Auch wenn ein Mitglied der Familie mit Essstörungen zu tun hat, kann man dazustoßen. Die Gruppe trifft sich jeden ersten Dienstag im Monat in der Regel von 17 bis 18.30 Uhr am Standort der von der Caritas betriebenen Fachambulanz für Suchterkrankungen, Im Klosterfeld 14b. Der nächste Termin findet aufgrund der Corona-Pandemie erst am 7. September statt, und dann ausnahmsweise online. Ein Zoom-Link wird nach einer Anmeldung zugesandt. Die Anmeldung ist möglich unter der E-Mail-Adresse suchtberatung-landkreis-muenchen@caritasmuenchen.de. Die kostenfreie Gruppe bietet in geschütztem Rahmen einen offenen Austausch über die Erfahrungen im Umgang mit den Erkrankten, sowie über die eigenen Emotionen und Bedürfnisse an. Zudem erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer je nach Bedarf Informationen zu Erkrankungen und Behandlungsmöglichkeiten.