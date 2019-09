Die Bewohner der Weihersiedlung in Unterschleißheim haben mit ihrem neuen Nachbarn, dem Business Campus, schon so manchen Streit ausgefochten. Insbesondere entzündete sich ihr Zorn an einem 22 Meter hohen Parkhaus, dessen Dimension den Anwohnern des Fastlingerrings erst bewusst wurde, als der Turm vor ihren Augen in die Höhe wuchs. Nun hat sich erneut ein Anwohner mit Klagen gemeldet. Er ärgert sich über nächtliche Beleuchtung von Gebäuden, die schon öfter vorgekommen sei. Mal war es das Parkhaus, mal ein Bürogebäude, das auch nach 22 Uhr noch hell erleuchtet gewesen sei, teilweise sogar die ganze Nacht, wie in der vergangenen Woche. "Die Blendung ist unerträglich", schreibt er in einer E-Mail. Davon seien auch mindestens 15 Nachbarn betroffen, berichtet der Anwohner auf Nachfrage.

Stephan Hof, Geschäftsführer des Unterschleißheimer Business Campus, hat die Beschwerdemail des Anwohners ebenfalls erhalten. Es handelte sich im konkreten Fall um ein Bürogebäude im Anschluss an das Parkhaus, das bis November fertiggestellt werden soll, denn dann will es BMW als Mieter nutzen. Derzeit finde dort die Umstellung von der Baustellen- auf die reguläre Beleuchtung statt. "In dieser kurzen Phase muss das Licht nach Arbeitsende von der fachkundigen Elektrofirma ausgeschaltet werden", sagt Hof, wenn also die Handwerker vergessen haben, das Licht auszumachen, dann könne auch der Wachdienst das Problem nicht lösen. Er müsse einen Handwerker zu Hilfe rufen. Hof räumt ein, dass "trotz Ermahnung von unserer Bauleitung" das Licht zwei bis drei Mal in der Nacht gebrannt habe. Für die Zukunft ist er jedoch zuversichtlich: "Wir haben jetzt hoffentlich eine Regelung gefunden, die dies verhindert."

Die Beschwerden über das Licht im Parkhaus kann Hof indes nicht nachvollziehen. Das Licht gehe dort nur an, wenn ein Auto auf die entsprechende Etage fahre, das sei mit Bewegungsmeldern gesichert. Eine Dauerbeleuchtung zu den üblichen Betriebszeiten gebe es nicht. Außerdem seien inzwischen hohe Pappeln vor der Fassade gepflanzt worden. In einer freiwilligen Vereinbarung hat sich der Business Campus außerdem verpflichtet, nach einem Jahr eine Lärmmessung zu veranlassen.

Und es soll die Blendwirkung überprüft werden. Sollten Autoscheinwerfer in die Fenster der Nachbarsiedlung leuchten, so würden Blendbleche auf der entsprechenden Höhe angebracht. Eine komplett geschlossenen Fassade, wie sie der Anwohner favorisiert, wird es jedoch nicht geben. Schon aus optischen Gründen, sagt Stephan Hof, "und es geht auch wegen der Durchlüftung nicht".