Das Coronavirus und die damit verbundenen Einschränkungen halten den Helferkreis Asyl nicht davon ab, für die geflüchteten Menschen da zu sein. Die ehrenamtlichen Helfer setzten sich tatkräftig für die in Unterschleißheim lebenden Geflüchteten ein, teilt der örtliche Helferkreis mit. So informierten die Helfer die Flüchtlinge etwa immer wieder per Messengerdienst und in Telefonaten über die Corona-Hygienemaßnahmen und munterten sie auf. Inzwischen finden auch wieder Einzeltreffen an der frischen Luft statt. Außerdem unterstützt der Helferkreis unter anderem bei Familienstreitigkeiten und behördlichen Angelegenheiten. Beispielsweise werden auch Jugendliche bei der Ausbildungs- oder Jobsuche begleitet. Die Unterstützung der Schulkinder sei schwierig gewesen, hier gab es etwa Video-Lesestunden für Kinder und Erwachsene. Nach wie vor ist das größte Anliegen des Helferkreises, Brücken zu bauen, etwa bei der Wohnungssuche. Daher sei der Helferkreis Asyl Unterschleißheim für jede Wohnraumvermittlung sehr dankbar, helferkreisasyl-ush@mail.de.