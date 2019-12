Rosl bewirtschaftet nach dem Tod ihres Onkels Sepp den Lindenhof zusammen mit Magd Kathi und Knecht Gustl. Da Onkel Sepp kinderlos starb, ist sein Testament nun entscheidend, wem der Hof zufällt. Die Theatergruppe des Schützenvereins Eichenlaub in Lohhof führt unter der Leitung von Adalbert Mader das heiter-gruselige Stück "Die Geister, die wir riefen" auf. Vorstellung ist am Sonntag, 15. Dezember, in der Mehrzweckhalle im Haus der Vereine, Birkenstraße 2. Einlass ist von 14.30 Uhr an und um 16 Uhr geht es los. Der Eintritt zu der Vorstellung ist frei.