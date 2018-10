26. Oktober 2018, 21:52 Uhr Unterschleißheim Heimlichtuerei um BMW-Pläne

Rathäuser hüllen sich zu Standortsuche in Schweigen

Die Standortsuche von BMW für eine weitere große Firmenniederlassung im Landkreis München und die entsprechenden ortsübergreifenden gemeinsamen Pläne von Ober- und Unterschleißheim dazu sind in den beiden Rathäusern weiterhin absolut geheime Kommandosache. Ein SZ-Bericht über die BMW-Pläne wurde auch am Freitag aus beiden Rathäusern nicht kommentiert, allerdings auch nicht dementiert. Mindestens der Unterschleißheimer Stadtrat muss zu den Plänen des Autoherstellers aber demnächst offen Stellung beziehen, denn die Grünen und die ÖDP haben einen Antrag für die Planung und Anlage eines sogenannten Moos-Heide-Parks als grüne Lunge zwischen den beiden Orten beantragt. Der mutmaßliche Standort einer möglichen BMW-Ansiedlung läge exakt in diesem potenziellen Park.

Die SZ hatte am Donnerstag über die bisher unbekannten Pläne von BMW berichtet, am selben Tag sollte sich der Unterschleißheimer Stadtrat unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit dem Thema befassen. Zeitgleich brachten die Grünen ihren Antrag für den Moos-Heide-Park im Stadtrat ein. Das sei "reiner Zufall" gewesen, versichert Grünen-Sprecher Jürgen Radtke. Der Vorstoß der Grünen beziehe sich auf die gerade laufende Fortschreibung des Unterschleißheimer Flächennutzungsplanes. Darin wären sich "alle Fraktionen des Stadtrates einig gewesen, die südlichen Flächen Unterschleißheims von jeglicher Bebauung freizuhalten", erinnern Radtke und ÖDP-Sprecher Bernd Knatz in ihrem Antrag.

"Das wollen wir jetzt mal klar haben", sagt Radtke. Es habe bei mehreren Gelegenheiten schon Debatten um potenzielle Nutzungen für Teile dieser Flächen gegeben, daher solle mit dem Antrag "reiner Tisch" gemacht werden. Der Bund Naturschutz Schleißheim hatte die Vision eines Moos-Heide-Parks vor Jahresfrist publiziert. Darin wird der im Regionalplan definierte Grünzug zwischen Ober- und Unterschleißheim auf eine derzeit noch unbebaute Fläche von knapp 200 Hektar weiter gedacht und als Parklandschaft konzipiert. Darin sollen sich nach den Vorstellungen des BN "stadtnahe Erholung und standortgerechte Landwirtschaft in Einklang bringen" lassen.

Eben dort sorgen der neue Business-Campus und der südlich anschließende "Koryfeum"-Gewerbepark, der gerade vorbereitet wird, schon jetzt für eine Delle in der Moos-Heide-Park-Vision. Ein möglicher BMW-Standort westlich des Business-Campus läge in einem weitgehend unberührten Gebiet. Auch Oberschleißheim nagt dort mit seinen Plänen für eine Neubausiedlung bei Mittenheim von Süden her am möglichen Park.

Wie konkret die Absichten von BMW sind, ist noch nicht zu erfahren. Die Pläne wurden nach SZ-Informationen aber in den Ratsgremien von Ober- und Unterschleißheim bereits vorgestellt.