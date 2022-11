Wer heuer einen ganz besonderen Christbaum sucht, der ist beim Heideflächenverein Münchener Norden richtig: Dieser veranstaltet am Samstag, 10. Dezember, von 10 bis 12 Uhr eine Weihnachtsbaum-Aktion mit frisch geschlagenen Kiefern aus der Fröttmaninger Heide. Sie können an der Ecke Schmidbartlanger und Werner-Egk-Bogen in München-Freimann gegen eine Spende abgeholt und mit nach Hause genommen werden.

Die Kiefern stammen aus dem Naturschutzgebiet "Südliche Fröttmaninger Heide", das zum EU-weiten Schutzgebietsnetzwerk Natura 2000 gehört und ein wichtiger Lebensraum für eine Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten ist. Ein Großteil dieser eiszeitlich geprägten Schotterheide besteht aus Kalk-Magerrasen, auf dem seltene Arten wie zum Beispiel der Graue Skabiose, der Ausdauernde Lein oder der Fransen-Enzian gedeihen und auch Bodenbrüter wie die ebenfalls rar gewordene Feldlerche zu finden sind, wie der in Unterschleißheim ansässige Heideflächenverein in einer Pressemitteilung schreibt.

Um die weiten und offenen Landschaften in der Heide zu erhalten, müssen regelmäßig in die Höhe geschossene Kiefern gefällt werden, die dann zu Christbäumen werden können. Das soll in den nächsten Wochen geschehen, einzelne Kieferngruppen und prägende Solitär-Kiefern blieben allerdings erhalten, so der Heideflächenverein.