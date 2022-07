Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Die Stadt Unterschleißheim will sicherstellen, dass werdende Mütter und junge Eltern sich auch künftig mit ihren vielen Fragen nicht alleine herumschlagen müssen. Der Sozialausschuss des Stadtrats hat beschlossen, jeder Hebamme vom kommenden Jahr an einen Mietzuschuss für ihre Praxis in Höhe von 8400 Euro zu gewähren. Maximal sollen zunächst befristet auf fünf Jahre bis zu 33 600 Euro jährlich zur Verfügung stehen. Damit will man dem Hebammenschwund entgegenwirken, der in der Stadt mit einem hohen Anteil von Familien besonders dramatisch ist: Im Jahr 2019 gab es vier freiberuflich tätige Hebammen in Unterschleißheim, aktuell sind es drei. Und im Februar 2023 könnte es nur noch eine sein, weil eine Hebamme die Stadt verlassen wird und deren Kollegin sich dann nicht mehr in der Lage sieht, das Pensum zu stemmen.

Den Berufstand der Hebammen traf die Corona-Krise besonders hart. Schon davor hatten die freiberuflich tätigen Hebammen oft zu kämpfen, weil etwa durch Versicherungen hohe finanzielle Belastungen zu schultern sind. Die Arbeitszeiten sind schwer planbar. In Zeiten des Lockdowns mussten sie ihr Angebot stark einschränken. Die Kosten vor allem für angemietete Räume waren nicht mehr zu tragen. Die Hebamme Birgit Bode, die seit mehr als 20 Jahren in Unterschleißheim tätig ist, schlug schließlich ebenso wie Eltern Alarm, die kaum noch eine Betreuung finden können. Das Thema kam 2019 bei einem Bürgerdialog auf den Tisch. Die Freie Bürgerschaft Unterschleißheim forderte einen Hebammenstützpunkt, und die CSU stellte den Antrag, die Stadt möge sich dafür einsetzen, dass günstige Räume zur Verfügung gestellt werden.

Zwar gibt es neben den Hebammen Anlaufstellen für junge Eltern wie das Familienzentrum der Nachbarschaftshilfe. Doch dieses stößt an seine Grenzen. Als ideale Lösung sähen es die Hebammen an, ein Zentrum für Familie und Kind zu schaffen. Darin könnte für drei Hebammen eine Praxis mit gut 100 Quadratmetern situiert sein. Eine solche gemeinsame Praxis würde eine Vertretung im Krankheits- oder Urlaubsfall ermöglichen. Aber auch andere Dienstleister könnten dort Platz finden, etwa Osteopathen.

Doch eine solche große Lösung des Problems ist derzeit nicht in Sicht. Die Stadtverwaltung tue sich auf dem überhitzten Immobilienmarkt schwer, passende Räume für eine Praxis zu finden, die auch bezahlbar wären, heißt es aus dem Rathaus. So kam der Kompromiss zustande, einen direkten Mietkostenzuschuss zu gewähren. Die Stadt will zudem weiter die Raumsuche unterstützen und helfen, ein Netzwerk der Hebammen zu kreieren. Rathaus-Geschäftsleiter Thomas Stockerl sagt, er hoffe, mit der Maßnahme das Ziel zu erreichen, dass es für Hebammen attraktiver werde, nach Unterschleißheim zu kommen.

Bei 280 Geburten pro Jahr bräuchte es eigentlich drei Vollzeitkräfte

Zu tun gibt es genug. Im Jahr kommen in der Stadt etwa 280 Neugeborene zur Welt. Eine Hebamme betreut pro Monat circa acht Familien. Somit wären von Februar 2023 an bei einer verbliebenen Hebamme um die 200 Frauen unversorgt. Für eine gute Versorgung bräuchte es nach Einschätzung des Rathauses drei Hebammen in Vollzeit. Sonst laufe man Gefahr, dass die Familien vermehrt Frauen- sowie Kinderärzte aufsuchten, die bereits jetzt beklagen, völlig ausgelastet zu sein.

Alternativen zu freiberuflichen Hebammen gibt es auch sonst nicht. Das Münchner Landratsamt plante 2019, einen Hebammen-Bereitschafts-Hotspot einzurichten, der als Wochenendrufbereitschaft durch Hebammen und Entbindungspfleger besetzt worden wäre. Es war daran gedacht, dieses Angebot über das Netzwerk "Frühe Hilfen" aufzubauen, das vom Nationalen Zentrum "Frühe Hilfen" getragen und vom Bund unterstützt wird. Die Kreisverwaltung habe dafür aber keine Interessenten finden können, berichtet die Stadt. Das Thema werde derzeit nicht weiterverfolgt.

Gut eingeführt ist die Kooperation des Landratsamts mit dem "Netzwerk frühe Kindheit" der "Frühen Hilfen" mit der Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim. Zwei in Vollzeit angestellte Kinderkrankenschwestern bieten einmal monatlich eine Babysprechstunde an. Diese könnte bei Bedarf auch 14-tägig stattfinden, heißt es. Auch könnten die Kinderkrankenschwestern langfristig Familien begleiten. Eine akute Abwanderung von freiberuflichen Hebammen im Landkreis stellt die Kreisbehörde nicht fest. Nun sollen die freiberuflichen Hebammen motiviert werden, ihrem Beruf verstärkt im Unterschleißheim nachzugehen. Nach drei Jahren soll evaluiert werden, was der Zuschuss gebracht hat.