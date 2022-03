Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Detailansicht öffnen Die Michael-Ende-Schule an der Raiffeisenstraße ist ein Sanierungsfall und wird für kalkulierte 56 Millionen Euro neu errichtet. (Foto: Sonja Marzoner)

Wer verzweifelten Menschen begegnet ist, die von heute auf morgen alles verloren haben, sieht manches mit neuen Augen. Bürgermeister Christoph Böck (SPD) geht es da nicht anders. Und so bezeichnete er es als heilsam, als es galt, den Haushalt für 2022 zu beschließen, mal wieder zu sehen, "was wirklich wichtig ist im Leben". Ein Dach überm Kopf gehört nach Böcks Auffassung jedenfalls dazu. "Mir persönlich ist auch das Thema Wohnungsbau wichtig", sagte er folgerichtig. Außerdem soll in Schulen, Klimaschutz und in die soziale Infrastruktur investiert werden. Dabei setzt die Stadt trotz Krisen auf leicht steigende Einnahmen aus der Gewerbesteuer.

Der Stadtrat hat einstimmig einen Haushalt mit einem Volumen von 116,2 Millionen Euro verabschiedet. Neun Millionen Euro sind davon nicht durch laufende Einnahmen gedeckt, obwohl im Vergleich zu 2021 ein Anstieg bei der Gewerbesteuer um fünf Millionen Euro auf 40 Millionen Euro erwartet wird. Die Abschreibungen, die Unterschleißheim mit seinem kaufmännischen Haushalt anders als viele andere Kommunen einkalkuliert, schlagen mit 7,8 Millionen Euro Minus zu Buche. Ein Ausgleich ist leicht möglich, weil die Stadt mit einer Million Defizit praktisch schuldenfrei ist und 57,2 Millionen Euro auf der hohen Kante hat.

Detailansicht öffnen Das Gartenquartier soll eine Modellsiedlung werden. Hinten ist der Business-Campus dargestellt, im Zentrum soll ein Hochhaus entstehen. Die Stadt bebaut Flächen im westlichen Bereich (rechts). (Foto: Stephan Rumpf)

Aber die Reserven werden in den nächsten Jahren schwinden und die Schulden steigen. 29 Millionen Euro investiert die Stadt 2022, weitere 119 Millionen Euro im Finanzplanungszeitraum bis 2025. Der Neubau der Michael-Ende-Grundschule macht da alleine 56 Millionen Euro aus. Die Stadt baut Wohnungen an der Kibitzstraße und im Gartenquartier neben dem Business-Campus. Der Neubau des Caritas-Horts wird zu Ende geführt, ein neues BRK-Gebäude errichtet und das Feuerwehrhaus saniert, erweitert und umgebaut. Kämmerin Irina Titze sagte, das Geld fließe "im Wesentlichen in Pflichtaufgaben". Bis 2025 nehme man gut 30 Millionen Euro an "rentierlichen Schulen" für den Wohnungsbau auf. Den Darlehen stünden in den Folgejahren Einnahmen gegenüber.

Stefan Diehl (CSU) warnte, dass steigende Baukosten den ohne Puffer kalkulierten Bau der Michael-Ende-Grundschule deutlich verteuern könnten. Man sitze da auf einem "Pulverfass". Hätte der Freistaat nicht coronabedingte Gewerbesteuer-Ausfälle ausgeglichen, sähe es weniger gut aus. Benjamin Straßer (SPD) wollte gar nicht von "schlechten Jahren" reden, weil man "gute Investitionen" in das soziale Netz der Stadt tätige. Für den Wohnungsbau Schulden aufzunehmen sei "sinnvoll". Straßer strich heraus, dass der Personalstand im Rathaus, vor allem in der Bauabteilung aufgestockt werden solle, damit die wachsenden Aufgaben bewältigt würden. Brigitte Huber (Grüne) betonte, dass die Stadtwerke 2022 mit Hilfe der Stadt für 846 000 Euro Solaranlagen auf kommunalen Dächern errichteten. Weitere seien geplant. Ein 9,5-Millionen-Euro-Darlehen für die Stärkung der Geothermie-Anlage sei richtig.

Noch nicht ganz klar ist, wie es mit der von vielen in der Stadt erwarteten Bebauung des Esso-Grundstücks an der Bezirksstraße weitergeht. Das dort mal geplante Seniorenwohnen wird jetzt im Gartenquartier umgesetzt. Stefan Diehl (CSU) pochte darauf, an der Bezirksstraße voranzukommen und, wenn nötig, einen Investor hinzuzuholen. Brigitte Huber (Grüne) verlangte, das Areal auf jeden Fall in den Händen der Stadt zu behalten. 200 000 Euro sind jedenfalls kurzfristig in den Haushalt 2022 aufgenommen worden, um die Planung voranzutreiben.