31. Januar 2019, 22:06 Uhr Unterschleißheim Hamlet als Rock-Pop-Musical

Ein Brudermord, der vom Sohn des Opfers gerächt wird, bildet den Anfang der tragischen Ereignisse des um 1600 entstandenen Shakespeare-Dramas Hamlet. Infolge dessen führen Giftangriffe, Hinrichtungen und eine gehörige Portion Wahnsinn zu einem Machtvakuum, das schließlich zum Untergang eines ganzen Reiches führt. Was diese unglückseligen Begebenheiten mit der Gegenwart gemein haben, ist das Gefühl, in einem gesellschaftlichen Klima undurchschaubarer Machenschaften, Polarisierungen und einer ungewissen Zukunft zu leben. Um diesen Bezug zu unserer Zeit auch ästhetisch herauszuarbeiten, hat die "Opernwerkstatt am Rhein" den "Hamlet" als Rock-Pop-Musical inszeniert. Dabei präsentieren 15 Schauspieler, Tänzer, Sänger und eine sechsköpfige Liveband den klassischen Theatertext zusammen mit Songs von Adele, Robbie Williams, Talking Heads, Supertramp, Coldplay und Black Eyed Peas, während Elemente höfischer Tänze mit jenen des HipHop, Rap, Rock'n'Roll sowie der Disco-Ära gemixt werden. An diesem Samstag, 2. Februar, wird das Hamlet-Musical im Bürgerhaus Unterschleißheim, Rathausplatz 1, aufgeführt. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es im Unterschleißheimer Ticket Shop, ☎ 310 09-200, oder bei München Ticket. Näheres ist zu finden unter www.opernwerkstatt-am-rhein.de.