Manchen war die Vorfreude schon im Vorfeld anzumerken - beziehungsweise die Angst. Sie freue sich "extremst" auf das Event, schrieb eine Frau auf der Homepage des Vereins "Gestalten - Begeitern - Unterschleißheim" (GBU), obwohl ihr der Grusel im vergangenen Jahr schon in die Glieder gefahren sei. Das dürfte auch an diesem Wochenende einigen der zahlreichen Besucher im Halloween-Gruselhaus von GBU so gegangen sein, denn wieder einmal hat das Team um Lukas, Michael und Raphael Kornherr das Jugendkulturhaus Gleis 1 in eine begehbare Geisterbahn umgestaltet - und in den teils düsteren, teils farbenfrohen Räumen warteten auf Groß und Klein furchteinflößende Überraschungen. Wer am Wochenende keine Zeit hatte, kann das Gruselhaus an diesem Montag, 31. Oktober, noch von 17 bis 22 Uhr besuchen. Anmeldungen sind auf der Homepage von GBU (www.gestalten-ush.de) möglich.