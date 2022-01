Fahrradfahren ohne Helm, am Steuer mit Alkohol: Die Polizei mahnt angesichts zweier Unfälle am Wochenende vor diesen Verkehrssünden. Ein 81-Jähriger ist schwer verletzt worden, als er am Freitag gegen 13.40 Uhr in Unterschleißheim unvermittelt vom Radweg am Münchner Ring auf die Fahrspur für Autofahrer wechselte und dem Pkw einer auf dem Münchner Ring in gleiche Richtung fahrenden 35-Jährigen zusammenstieß. Der Radler stürzte über die Motorhaube auf die Fahrbahn und zog sich unter anderem Kopfverletzungen zu. Er wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch an einem Unfall am Freitag gegen 18 Uhr in Haar waren jüngere Leute und ein 84-Jähriger beteiligt. Die Schuld lag aber diesmal beim alkoholisierten 46-Jährigen am Steuer eines Fiat. Er fuhr die Wasserburger Straße stadtauswärts und auf Höhe der Leibstraße ungebremst auf einen dort an der roten Ampel haltenden Opel eines 84-Jährigen auf. Alle Fahrzeuginsassen wurden dabei verletzt, teilweise mussten sie in Krankenhäuser gebracht werden. Der 46-Jährige war angetrunken, er wird unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt.