Not macht erfinderisch: Weil das Unterschleißheimer Jugend-Kultur-Haus Gleis 1 in diesem Jahr coronabedingt keine Halloweenparty feiern darf, hat sich das Betreuerteam überlegt, wie ein bisschen Gruselstimmung im Haus aufkommen kann. Aus der sonst üblichen Party wird kurzerhand ein Gruselkino. Jugendliche ab zehn Jahren sind am Samstag, 31. Oktober, von 18 Uhr an zu der Veranstaltung willkommen - auch verkleidet. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen sind per E-Mail an info@gleis-1.de möglich.