Der Trend zu Schotterwüsten anstelle grüner Gärten nimmt nach Eindruck der Grünen auch in Unterschleißheim permanent zu. Dies will die Umweltpartei im Interesse des Artenschutzes und einer größeren Artenvielfalt vermeiden. Deshalb haben die Grünen gemeinsam mit der ÖDP beantragt, die Stadtverwaltung möge prüfen, wie Schottergärten in der Stadt vermieden werden können - und zwar sowohl in städtischen Anlagen als auch bei neuen Bebauungen. Zudem soll nach Möglichkeit eine Umgestaltung bestehender Siedlungen erreicht werden. "Steinwüsten sind für das Klima schädlich, weil sie die Hitzebildung in Sommern befördern und bei Regen Oberflächenwasser schlecht versickern lassen", begründet Grünen-Ortsvorstandsmitglied Helmut Göbel den Antrag. "Steingärten veröden das Gesicht bebauter Gebiete." Dabei sei eigentlich per Bayerischer Bauordnung festgelegt, wie Freiflächen auszusehen hätten - nämlich grün. Geht es nach den Grünen, soll die Stadt auch Höhenbegrenzungen etwa für Mauern, Gabionen und Zäune erlassen.