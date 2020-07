Die Unterschleißheimer Grünen haben einen neuen Vorstand. Zum neuen Sprecherduo des Ortsverbandes sind in der Versammlung am Montag Kathrin Ungar und Bernhard Schüßler gewählt worden. Der langjährige Kassier Jürgen Radtke und die Beisitzerin Sandra Rosocha sind in ihren Ämtern bestätigt worden. Neu gewählt wurden die zwei Beisitzer Inna Wettstein-Schneigelberger und Helmut Göbel, die nun das Vorstandsteam komplettieren. Nicht mehr angetreten sind Rebecca Riedelbauch, die im März in den Stadtrat gewählt wurde, Markus Wutzke und Bezirksrat Martin Wagner. Der Fokus des neuen Sprecherduos, das auf Teamarbeit setzt, liegt auf Klima und Umweltschutz, Frauenförderung sowie Stärkung des sozialen Zusammenhalts in Unterschleißheim, wie es in einer Erklärung heißt.