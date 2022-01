Allein bis Ende August sind vergangenes Jahr 1214 Menschen bei dem Versuch gestorben, das Mittelmeer zu überwinden. Sie fliehen vor Kriegen, Gewalt, Hunger und Elend und hoffen auf eine Zukunft in Europa. Der Landtagsabgeordnete der Grünen, Andreas Krahl, hat sechs Wochen auf dem Seenotrettungsschiff Sea-Eye4 erlebt, was für Dramen sich abspielen. Er berichtet davon bei einer Online-Veranstaltung der Grünen Unterschleißheim am Freitag, 4. Februar. "Menschen vor dem sicheren Tod zu retten ist ein Gebot der Menschlichkeit", sagt Krahl, der auch darüber reden will, wie jeder dazu beitragen kann, das menschliche Leid zu mindern. Es ist Raum für Diskussion. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter gruene-ush.de oder per E-Mail an bernhard.schuessler@gruene-ush.de versendet.