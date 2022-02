Die Grünen in Unterschleißheim würden begrüßen, wenn sich in der Stadt ein genossenschaftlich organisiertes Wohnbauprojekt umsetzen lassen würde. An einer Informationsveranstaltung nahmen 20 Personen teil, die sich im Anschluss auch gleich Gedanken machten, wie ein solches Projekt in die Wege geleitet werden könnte. Bei dem Online-Treffen berichtete Christian Hadaller, Gründungsmitglied der Baugenossenschaft Kooperative Großstadt über den Wert eines lebenslangen Wohnrechts, Mitsprache und konstante Miete. Tina Hohmann, die in dem genossenschaftlichen Haus in der Münchner Messestadt lebt, schilderte das Miteinander in dem Wohnblock. Wie die Grünen berichten, sei die Frage aufgekommen, warum das Rathaus bisher nichts in dieser Richtung unternommen habe. Die Grünen sagen zu, am Thema dranzubleiben.