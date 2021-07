Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Die ÖDP und die SPD in Unterschleißheim haben Initiativen gestartet, um Hausdächer künftig besser im Sinne des Klimaschutzes nutzbar zu machen. Die ÖDP schlägt in einem Stadtratsantrag vor, ein Förderprogramm für die Begrünung von Dächern einzuführen, das gegebenenfalls auch in Verbindung mit Photovoltaik eingesetzt werden kann. Es soll für Neubauten wie für Bestandsgebäude gelten und Anreize schaffen, mehr für den Klimaschutz zu tun. Ein SPD-Antrag zielt vor allem auf einen Ausbau der Stromproduktion auf den Dächern in der Stadt ab. "Unterschleißheim hat bei Photovoltaik einen deutlichen Nachholbedarf", sagte Fraktionschef Thomas Breitenstein im Stadtrat.

So ist bei einem Treffen des kommunalen Energieeffizienz-Netzwerks, an dem die Stadt seit 2017 beteiligt ist, laut Breitenstein die niedrige Sonnenstromquote der Stadt Thema gewesen. Außer Unterschleißheim ist Puchheim, Gilching, Pfaffenhofen an der Ilm, Olching, Vöhringen, Geretsried und Gauting Mitglied in diesem Netzwerk, das zum Austausch dient, um Klimaschutzbemühungen voranzutreiben. Es werden Ziele benannt und Maßnahmen beraten. Das Institut für Systemische Energieberatung GmbH begleitet als externer Berater das Netzwerk.

Über die Stromproduktion hinaus möchte die ÖDP erreichen, dass sich auf den Dächern etwas tut. "Die Begrünung von Dächern ist ein wichtiger Baustein zur Verbesserung des lokalen Kleinklimas, zur Reduzierung von Feinstaub, zur Minderung der Hitzeentwicklung, zur Regenrückhaltung und als Beitrag zur Förderung der Artenvielfalt", argumentiert Stadtrat Bernd Knatz. Die Stadt sollte dies unterstützen und fördern. Ein Vorbild sieht Knatz in einem Programm in Bremen und auch in einem Leitfaden, den die Landkreise Donau-Ries und Dillingen aufgelegt haben. Ein wirksames Mittel sei, Dachbegrünung in Bauleitplänen festzuschreiben. Diese könne als Ausgleichsmaßnahme für Eingriffe in Naturräume anerkannt werden. Mit dem SPD-Vorstoß sieht sich Knatz auf einer Linie: "Wichtig ist, dass man die Dächer nutzt im Sinne des Klimaschutzes."

Unterschleißheim nimmt seit kurzem an einer deutschlandweiten Challenge unter dem sprechenden Namen "Wattbewerb" teil, bei der es um einen möglichst starken Zuwachs an Solarstrom-Produktion geht. 116 Kommunen beteiligen sich, darunter auch die Landeshauptstadt. Gewinner ist die Kommune, die als erste ihre installierte Leistung verdoppelt. Unterschleißheim liegt aktuell auf Rang 107 beim Zubau. Der Ausgangswert am Stichtag 12. Februar 2021 waren 192 Watt Spitzenleistung pro Einwohner. 2,7 Watt sind auf 195 dazugekommen. Große Städte mit Geschoßwohnungen liegen bei der Menge pro Einwohner hinten. München steht bei 65 Watt/Peak.