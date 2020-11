Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Wer in den Siebzigerjahren in einem Dorf im Münchner Umland aufgewachsen ist, der kennt das noch alles: alte Bauernhäuser mit schiefen Türen und einem Misthaufen davor; von Hecken und Bäumen gesäumte Wege, die allenfalls notdürftig asphaltiert sind; hier ein Dorfweiher, dort ein kleiner Hain. Mittlerweile ist das meiste davon verschwunden. "Bereinigt, begradigt, planiert, drainiert und zugeschüttet - und versiegelt mit Asphalt und Beton." In solch einem Stakkato hat der BR-Journalist Dieter Wieland in den Achtzigerjahren den Menschen vor den Fernsehern die Dramatik der Zerstörung ihrer Heimat nahegebracht.

Die Ausstellung "Grün kaputt - Landschaft und Gärten der Deutschen" zeigt im Unterschleißheimer Rathaus derzeit, was alles verloren gegangen ist. Sie ist eine Neuauflage einer von Wieland, Peter M. Bode und Rüdiger Disko konzipierten Schau, die schon 1983 zu sehen war und damals im Münchner Stadtmuseum 40 000 Besucher anlockte. Vor einem Jahr wurde "Grün kaputt" reaktiviert. Das Diözesanmuseum Freising widmete im Herbst 2019 im Kloster Beuerberg eine Ausstellung dem Heimatbegriff. In diesem Zusammenhang brachten sich der Grünen-Landtagsabgeordnete Hans Urban und der Bund Naturschutz Bayern mit ein. Mit Unterstützung von Dieter Wieland gab es nach fast 40 Jahren eine Wiederauflage von "Grün kaputt". Und Wieland äußerte sich bei der Vernissage bestürzt über die Aktualität seiner Arbeit. "Ich bin betroffen, dass sich in 40 Jahren nichts geändert hat."

Die Bilder, die jetzt auch in Unterschleißheim zu sehen sind, sprechen dabei für sich und belegen, dass 1983, als die Bilder gemacht wurden, schon vieles zerstört war. Ein Bild zeigt altes Pflaster mit einer Hecke dahinter, wo zwischen Fugen noch Gras sprießt und stellt dem eine geschlossene Betonpflasterung mit einem Waschbetonkübel gegenüber, in dem vertrocknetes Grün dahinkümmert. Ein Blick durch ein mit Efeu beranktes Tor in den Hof eines alten Anwesens kontrastiert mit dem eines Bauernhofs, bei dem jegliches Leben unter einer Asphaltschicht begraben ist. Abschreckend wird das schmucklose Einfamilienhaus mit akkurat gestutzter Wiese und Jägerzaun sowie die Anfang der Achtzigerjahre fotografierte Perspektive eines Dorfs mit Neubauviertel ohne Ortsrandeingrünung gezeigt, was vom Verlust gewachsener Strukturen zeugt. "Alte Dörfer verzetteln sich nicht. Sie geizen mit Grund und Boden. Und halten sich zusammen. Das neue Dorf schwappt über. Rinnt aus. Zerfranst." So beschreibt der spärliche Text das Dargestellte.

Die Wanderausstellung, die für die Neuauflage nicht aktualisiert, sondern lediglich nachgedruckt wurde, war zuletzt an mehreren Orten in Bayern zu sehen. Der Grünen-Abgeordnete Urban fragt: "Wie kann es sein, dass trotz des Erfolgs von ,Grün kaputt' und trotz der Errungenschaften im Umwelt- und Naturschutz noch immer, vielleicht mehr denn je Heimat verloren geht?" Die Bilder sind bis 1. Dezember im Rathausfoyer in Unterschleißheim zu sehen. Die Hygieneregeln zur Corona-Pandemie sind einzuhalten. Am Rathauseingang sind Desinfektionsmittel-Spender aufgebaut.