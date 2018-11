9. November 2018, 22:06 Uhr Unterschleißheim Große Gefühle am Fluss

Die Verfilmung mit Meryl Streep und Clint Eastwood machte den Roman "Die Brücken am Fluss" von Robert J. Waller 1995 berühmt. 2014 feierte das Musical seine Broadway-Premiere - und nun kommt die Geschichte einer großen Liebe, die zwei Menschen für immer verändert, auch in Unterschleißheim auf die Bühne. Die Produktion der Konzertdirektion Landgraf wird am Sonntag, 11. November, im Bürgerhaus der Stadt gezeigt. Der Plot und die musikalische Bearbeitung dürften zu Herzen gehen. Im Jahre 1965 ist der Fotograf Robert Kincaid in Iowa unterwegs, um für eine Fotoreportage die überdachten Brücken von Madison County zu fotografieren, und trifft dort auf die verheiratete Francesca Johnson. Für beide ist es die große Liebe. Die Vorstellung beginnt um 18 Uhr.