Das wilde Leben der antiken Götter fasziniert die Menschen seit jeher. Deshalb hat das Stadtmuseum Unterschleißheim nun ein Poster entworfen, anhand dessen sich Kinder daheim oder im Urlaub auf die Suche nach den göttlichen Helden der Vergangenheit machen können. Es ist das erste Produkt der museumspädagogischen Materialien, die künftig zum Einsatz kommen. Auf dem Plakat werden die zwölf wichtigsten, sogenannten olympischen Götter mit Bild, Charakterisierung, typischen Erkennungszeichen sowie ihrem Zuständigkeitsbereich vorgestellt. Basierend auf diesen Informationen gilt es, in der Jetzt-Zeit nach göttlichen Spuren zu suchen, um das Bild zu erweitern. Ob Fotos, Kunst oder Alltägliches - hier können die vielfältigsten Zusammenhänge hergestellt werden. Museumsleiter Stephan Bachter indes ist sich sicher, dass dieses unterhaltsame Spiel durchaus auch für Erwachsene geeignet ist. Das hat sein Selbstversuch eindeutig ergeben. Das Poster "Die antiken Götter" ist kostenlos. Es kann Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr in der Stadtbibliothek Unterschleißheim, am Rathausplatz 1, abgeholt werden. Dort finden Interessierte auch eine Buch- und Filmauswahl zum Thema.