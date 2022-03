Sozialpädagoge Hans Amann vom Jugendzentrum Gleis 1 in Unterschleißheim.

Bis Dienstag läuft noch die Jugendumfrage des KJR. Hans Amann vom Gleis 1 versucht aber auch darüber hinaus herauszuhören, was Jugendliche bewegt.

Von Anna Lea Jakobs, Unterschleißheim

Wer die 40 Fragen vollständig beantwortet, darf sich einen Schokoriegel aussuchen: Auf diese Weise versuchen Hans Amann und seine Kollegen vom Unterschleißheimer Jugendzentrum Gleis 1 ihre jungen Besucher und Besucherinnen noch bis Dienstag zur Teilnahme an der Jugendbefragung des Kreisjugendrings (KJR) zu gewinnen. Seit 1. Februar befragt der KJR Kinder und Jugendliche zu ihren Bedürfnissen, Wünschen und Einstellungen. Weil die Umfrage digital abläuft, verteilt der Jugendsozialarbeiter schon auch mal die Tablets des Jugendzentrums, falls jemand kein Smartphone besitzt. Hin und wieder kommen Verständnisfragen auf, gerade den Jüngeren muss Amann einzelne Begriffe erklären.

Neben der Jugendumfrage organisiert der Sozialpädagoge mit den anderen Jugendarbeitern vom Gleis 1 Spendenaktionen für die Ukraine oder plant Events, etwa für den kommenden Samstag die Veranstaltung "Burgerparty und Games". Dort können Jungen zusammen Burger braten und sich bei Bewegungsspielen richtig austoben. Wie wichtig es ist, Veranstaltungen auch hin und wieder getrennt nach Geschlechtern anzubieten, weiß der Mann vom Gleis 1, der mehr Zugbegleiter als Schaffner ist, aus Erfahrung. "Die Jugendlichen können dann auch Themen ansprechen, die nach wie vor mit Scham behaftet sind."

Dass er für solche Aktionen auch samstags arbeiten müsse, gehöre nun einmal zum Job, sagt Amann. Wenn er keine Burger brät, betreut er die Hausbands und das Tonstudio des Jugendzentrums. "Ich finde es besonders wichtig, lokale Künstler zu fördern, die noch nicht so groß sind." Auch privat macht er seit vielen Jahren Musik, spielt Gitarre. Als Jugendlicher sang er im Chor. Mit 16 Jahren schnupperte er in die Jugendarbeit der evangelischen Kirche, es folgte ein Praktikum im Bundesfreiwilligendienst und ein Studium in Landshut. "Es war für mich nie eine Option, irgendetwas anderes zu machen", sagt der 31-Jährige.

2019 fing er im Gleis 1 in Unterschleißheim an, ein halbes Jahr bevor die Corona-Pandemie den Alltag der Einrichtung lahm legte. Wie die Einschränkungen das Leben der jungen Menschen beeinflusst haben, ist auch Thema der KJR-Umfrage. Laut Amann war das Gleis 1, wenn es öffnen durfte, ein wichtiger Ausgleich für die Kinder und Jugendlichen. Viele hätten fast den ganzen Tag am Computer oder Handy gesessen. Das Jugendzentrum bot die Möglichkeit, sie aus der digitalen Welt für eine Weile herauszuholen.