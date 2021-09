Die SPD im bayerischen Landtag fordert ein koordiniertes Vorgehen gegen die Verunreinigung von Boden und Wasser durch Per- und Polychlorierte Chemikalien (PFC). Sie greift damit ein Thema auf, das auch im nördlichen Landkreis München und im Landkreis Freising Menschen beunruhigt. Denn seit Jahren werden dort erhöhte PFC-Werte gemessen. Auf Anordnung des Wasserwirtschaftsamts München muss die Belastung im Grundwasser und in den Bächen Moosach und Mauka regelmäßig kontrolliert werden. Im Frühjahr schlossen die Bürgermeister von Oberschleißheim und Unterschleißheim in einer gemeinsamen Erklärung aus, dass das Trinkwasser gefährdet sein könnte.

Doch die Sorge besteht fort. Die Ursache der Verunreinigung ist bisher nicht gefunden, wobei davon ausgegangen wird, dass diese auf Münchner Stadtgebiet ihren Ausgang genommen hat. Nach wie vor ist von einer "erheblichen" Verunreinigung die Rede. Vorsorglich wird vom Verzehr von Fischen wie Bachforellen, Rotfedern und Hecht aus der Moosach abgeraten.

Die SPD fordert, das PFC-Problem in vielen Regionen in Bayern anzugehen. Wichtigste Forderung ist eine zentrale Stabsstelle im Umweltministerium oder einer Bezirksregierung, welche die zuständigen Behörden unterstützt, Untersuchungen koordiniert und die Bürger informiert. SPD-Fraktionschef Florian von Brunn wirft dem Umweltministerium vor, Kommunen und Landkreise beim Umgang mit den toxischen Chemikalien im Stich zu lassen. "Die Landkreise handhaben das Thema deswegen bisher unterschiedlich. Außerdem gibt es keine bayerischen Höchstwerte für PFC-Umweltgifte in Lebensmitteln. Das halten wir für verantwortungslos." Die SPD will einen Sanierungsfonds für Fälle, in denen die Verursacher nicht haftbar gemacht werden können. PFC steht für künstlich hergestellte chemische Verbindungen, die in Textilien, Haushaltswaren, zur Brandbekämpfung oder in der Lebensmittelverarbeitung verwendet werden.