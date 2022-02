Der Bund der Selbstständigen (BDS) hat als Veranstalter in Absprache mit der Stadt Unterschleißheim beschlossen, die für April geplante Unterschleißheimer Gewerbeausstellung (UGA) Corona-bedingt abzusagen. Die Ausstellung, die in der Vergangenheit bis zu 10 000 Besucher angelockt hat, soll erst wieder 2023 im Ballhausforum stattfinden. Bereits die Termine in den Jahren 2020 und 2021 waren wegen der Pandemie ausgefallen. Laut einer Mitteilung der Stadt sind in den vergangenen Monaten bereits viele Vorarbeiten für das UGA-Wochenende geleistet worden, an dem sich viele Betriebe und auch die Stadt selbst an Ständen wieder präsentiert hätten. Doch bei der aktuellen Corona-Lage mit der hochansteckenden Omikron-Variante und hohen Inzidenzen könne man nicht davon ausgehen, dass die in zwei Monaten geplante Messe ein Publikumsmagnet wird. Sowohl die Unsicherheit bei vielen Ausstellern und Ausstellerinnen als auch bei den Veranstaltern hätten zur erneuten Terminverschiebung geführt.