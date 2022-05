Die Geothermie Unterschleißheim AG (GTU) schließt das Feuerwehrhaus und die Grundschule an der Ganghoferstraße an das Fernwärmenetz an, um die beiden großen Einrichtungen künftig mit CO₂-freier Energie zu versorgen. Die Arbeiten am Leitungsausbau haben im Bereich der Carl-von-Linde-Straße bereits begonnen und sollen bis Oktober abgeschlossen werden. Die Leitungen werden bis zum bestehenden Netz am Business-Campus auf Höhe von Landshuter Straße und Keltenschanze geführt. Die GTU spricht von einem "nächsten großen Meilenstein" beim geplanten Ausbau der Wärmeversorgung in der Stadt. Weitere Ausbaumöglichkeiten werden als nächstes geschaffen, indem eine Wärmepumpe an der Kraftwerkszentrale installiert wird, mit deren Hilfe Restwärme aus dem rückfließenden Wasser gewonnen werden soll, bevor dieses in die Tiefe zurückgeschickt wird. Zudem wird auf einen Antrag der FDP hin untersucht, ob ein weiterer Ausbau der Kraftwerkskapazitäten möglich ist, um die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu reduzieren.

Die GTU weist darauf hin, dass während der Arbeiten Einschränkungen im Straßenverkehr unumgänglich seien. Im Bereich der Carl-von-Linde-Straße seien halbseitige Sperrungen vorgesehen, die durch eine Ampelschaltung geregelt würden. Die Zufahrten zu den anliegenden Grundstücken seien generell während der Bauzeit gewährleistet.