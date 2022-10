Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Die Vorwürfe der CSU waren hart. Und die Vorschläge waren weitreichend. So bekam Bürgermeister Christoph Böck (SPD) zu hören, er habe den Ausbau des Geothermie-Kraftwerks in der Stadt seit 2013 verschlafen. Die Attacke verknüpfte die CSU mit dem Antrag, eine zweite Förderbohrung in Unterschleißheim in die Tiefe zu treiben, allen in der Stadt eine Anschlussmöglichkeit zu eröffnen und den Fernwärmepreis für Kunden vom hohen Gaspreis zu entkoppeln. Aus dem Bürgermeisterbüro im Rathaus kommt nun die Retourkutsche. Böck hält der CSU vor, "falsche Behauptungen ohne Belege" zu verbreiten. Tatsächlich sei unter ihm die Leistung des Kraftwerks stets ausgebaut worden. Ein weiterer Ausbau stehe bevor. Das Fernwärmenetz habe man bedeutend erweitert.

Angesichts der Energiekrise werden wiederholt im Münchner Umland, wo Geothermie eine sichere Wärmeversorgung verheißt, Rufe nach einem Befreiungsschlag laut. In Unterschleißheim forderte schon die FDP eine weitere Bohrung. Und jetzt legte die CSU nach. Und warum auch nicht? Unterhaching hat kürzlich beschlossen, ein solches flächendeckendes Angebot anzupeilen. Doch Unterschleißheims Bürgermeister warnt vor übereilten, falschen Schlüssen. Man müsse genau hinschauen, nicht alles sei vergleichbar. So fördert Unterhaching 120 Grad heißes Wasser, in Unterschleißheim beträgt die Temperatur nur 80 Grad.

Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2013 habe man die Versorgungsleistung von knapp 31 Megawatt mit den aktuellen Anschlussprojekten wie Koryfeum, Feuerwehr, Grundschule an der Ganghoferstraße, Business Campus und vielen Wohngebäuden auf mehr als 50 Megawatt gesteigert, rechnet Böck vor. Dies entspreche einem Versorgungsausbau von 50 Prozent innerhalb der vergangenen zehn Jahre. Böck sagt, er habe die GTU in kurzer Zeit aus den Roten Zahlen geführt. Gewinne würden investiert. Man habe das Versorgungsnetz über die Bahn hinweg nach Westen ausgebaut und gerade auch Hauseigentümern günstige Angebote gemacht: 25 Prozent weniger etwa beim Anschlusspreis.

Detailansicht öffnen Bürgermeister Christoph Böck. (Foto: Florian Peljak)

Dabei hat die Stadt nicht alles selbst in der Hand. Die relativ niedrige Temperatur des Thermalwassers ist nur ein Punkt, der dazu führt, dass der Versorgungsgrad beim Kunden 70 Prozent nicht übersteigt. Der Rest muss mit Gas oder auch Öl zugeheizt werden. Auch betreibt nicht die Stadt oder die kommunale GTU AG, in deren Aufsichtsrat Stadträte sitzen, das Kraftwerk. Das obliegt der Steag New Energies, einer Tochter des großen Steag-Konzerns. Diese erwies sich in der Vergangenheit laut Böck als sperriger Partner. Bis 2014 habe die GTU AG rote Zahlen geschrieben, sagt Böck. 17 Verhandlungsrunden seien ergebnislos geblieben. Dann habe er bei der Steag für den Zuwachs der zunächst auf 30,8 Megawatt Leistung ausgelegten Anlage bessere Pachtbedingungen für die Stadt herausgeholt.

Eine weitere Bohrung würde 20 Millionen Euro kosten

Damit verschaffte sich die Stadt Böck zufolge erst die Luft, um Investitionen in Anlage und Leitungsnetz zu tätigen. Aktuell läuft der Einbau einer Wärmepumpe, mit deren Hilfe das zurückfließende 50 oder 60 Grad warme Wasser zur Wärmegewinnung genutzt wird. Die Leistung des Kraftwerks werde so deutlich gesteigert, und zwar ohne zweite Förderbohrung. Fünf oder sechs Millionen Euro koste die Wärmepumpe, 20 Millionen Euro würde eine Bohrung ausmachen. Man agiere so jetzt "sehr viel effektiver", sagt Böck, das Risiko sei viel geringer. Ein wichtiger Punkt, wie Böck findet, auch weil der Freistaat den Kommunen dringend notwendige "Ausfallbürgschaften" für Bohrungen verweigere.

Mit der Wärmepumpe soll die Versorgungsleistung des Kraftwerks auf 60 Megawatt steigen. Deshalb können auch mehr Gebäude angeschlossen werden. Die GTU hat laut Rathaus seit 2013 etwa elf Millionen Euro in den Netzausbau investiert. Aktuell zählt man mehr als 4000 Wärmeabnehmer, darunter befinden sich 78 Wohnanlagen und 199 Einfamilienhäuser mit zusammen 4135 Wohneinheiten, elf Gewerbe- und Bürogebäude, 16 kommunale Gebäude und sechs weitere Einrichtungen.

Dabei ist eine zweite Förderbohrung Böck zufolge nicht vom Tisch. Eine Studie habe 2017 ergeben, dass eine solche erst nach dem Ausbaustand von 60 Megawatt sinnvoll sei. Einfach werde das nicht. Man müsste wieder in dieselbe wasserführende Schicht bohren. Und eine vollständige Versorgung der Stadt? "Alleine mit Geothermie werden wir es nicht schaffen", sagt Böck. Nötig sei ein Mix unterschiedlicher Elemente wie etwa Wärmepumpen auch für Privathäuser.

Die CSU rühmt sich, mit ihrem früheren Bürgermeister Rolf Zeitler Vorreiter beim Aufbau der Geothermie-Anlage gewesen zu sein. Böck sieht sich mit der Investition in die Wärmepumpe auch als Pionier. Den Vertretern der CSU hält Böck vor, trotz Insider-Kenntnissen als Aufsichtsräte der GTU AG Fakten zu verkennen. Gerade bei der Forderung, den Fernwärmepreis für Geothermie vom Gaspreis zu entkoppeln. Der Gaspreis sei tatsächlich relevant, sagt Böck. Denn Gas oder Öl - die Entscheidung trifft die Steag als Betreiber - würden wegen der 30-Prozent-Wärmelücke benötigt. Klagen über zu hohe Fernwärme-Rechnungen, die auch zuletzt laut wurden, kennt Böck nicht. "Wir kriegen nur Rückmeldungen von Leuten, die heilfroh sind, dass sie die Geothermie haben."