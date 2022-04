Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Der Krieg in der Ukraine, der fortschreitende Klimawandel und die Corona-Pandemie haben viele Gewissheiten zerstört. Die Welt scheint aus dem Lot. Und viele blicken in diesen unsicheren Zeiten mit großen Hoffnungen auf die Kommunen. Das war am Donnerstagabend auf der Bürgerversammlung in Unterschleißheim zu erleben. Dort brachten mehrere Bürger zur Sprache, ob die Stadt nicht mit noch weiteren Investitionen in die Geothermie-Anlage erreichen könnte, die Wärmeversorgung auf sicherere Beine zu stellen. Damit würde auch eine CO₂-freie Energiequelle im Sinne des Klimaschutzes gefördert. Zudem trat die stellvertretende Vorsitzende des Elternbeirats an der Mittelschule, Kathrin Ungar, auf und appellierte an die Stadt, auf den Rückzug des Freistaats bei der Berufseinstiegsbegleitung für Schüler zu reagieren.

Schon zuletzt hatte Bürgermeister Christoph Böck (SPD) deutlich gemacht, dass auch eine wirtschaftlich solide dastehende Stadt nur begrenzte Möglichkeiten habe, die Probleme in der Welt aufzufangen. Allerdings ist der Ausbau der Geothermie-Anlage tatsächlich geplant. Deren Leistung soll mit Hilfe einer Wärmepumpe in der Energiezentrale von 39 Megawatt auf bis zu 60 erhöht werden. Auch will man weitere Potenziale untersuchen, weil FDP-Stadtrat Manfred Riederle per Antrag gefordert hatte, sich mit einer möglichen Komplett-Versorgung des Stadtgebiets zu befassen. Letzteres hält man allerdings bei der Geothmermie-Gesellschaft technisch und auch wirtschaftlich für wenig realistisch.

Detailansicht öffnen Unterschleißheims Bürgermeister Christoph Böck weiß, dass seine Stadt nur begrenzte finanzielle Möglichkeiten hat. (Foto: Florian Peljak)

Etwa 40 Bürger nahmen an der Versammlung im Festsaal des Rathauses in Präsenz teil, 60 waren online zugeschaltet. Ausdrücklich pflichtete Böck bei der Zusammenkunft nach Darstellung des Pressesprechers der Kritik an der Staatsregierung bei, die trotz vieler Protestnoten aus ganz Bayern und auch einer Online-Petition der Mittelschule das Programm der Berufseinstiegsbegleitung nun auslaufen lässt. Damit bekommen von Herbst an Schüler mit Lerndefiziten an Mittelschulen und Förderschulen nicht mehr wie bisher von der 8. Jahrgangsstufe geschultes Personal zur Seite gestellt, das bis hinein in die ersten Monate der Lehre als Pate fungiert. Bürgermeister Böck sagte zu, dass sich städtische Gremien mit dem Thema befassen würden, ob eine Kompensation für das Wegfallen des Programms möglich sei. Böck zeigte sich aber Pressesprecher Ahlrep zufolge verärgert darüber, dass einmal mehr staatliche Aufgaben den Kommunen auf die Füße fielen.

Derweil blicken einige in der Stadt mit einer gehörigen Portion Skepsis darauf, dass die Firma Bird im Mai oder Juni 100 E-Scooter in Unterschleißheim zum Verleih aufstellen wird. Die Frage kam auf, ob mit einer konsequenten Beschilderung drohende Auswüchse nicht verhindert werden könnten. Freilich ist zunächst die Nutzung der Scooter nur in einer halbjährigen Probephase geplant, wie Böck sagte; und er verwies direkt auf den Landkreis und den MVV, als aus Reihen der Versammlung die Forderung laut wurde, den Busverkehr im ÖPNV schneller auf Elektroantrieb oder Wasserstoff umzustellen. Der Kreistag hat auch mit der Stimme von Böck kürzlich erst beschlossen, dass es dabei mehr Tempo geben soll.

Eines der zentralen Bauvorhaben in diesem Jahr läuft seit kurzem. Das alte BRK-Heim am Furtweg wurde abgerissen. Bei Kosten von insgesamt prognostizierten 6,8 Millionen Euro wird bis Ende 2023 ein neuer Stützpunkt errichtet. Im Herbst beginnen die Arbeiten an einer städtischen Wohnanlage an der Kiebitzstraße, für die 5,8 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Laut Bürgermeister bereitet das Pharmaunternehmen MSD-Veterinärmedizin den Ausbau seines Standorts in der Stadt vor. Noch bis April gebe es Straßensperrungen am Theresienbogen, weil dafür Gebäude auf dem Reka-Gelände abgerissen werden. Beim Bebauungsplanverfahren dort werde man 2022 vorankommen, sagte Böck, ebenso wie er heuer planerisch großen Fortschritt im geplanten Gartenquartier am Business-Campus erwartet, wo bis zu 420 Wohnungen entstehen, darunter 60 etwa durch die Stadt selbst. Bis Ende Mai werde die zweite Unterführung am S-Bahnhof Unterschleißheim bemalt.

In Kürze startet die Vorschlagsphase für den neu konzipierten und im zweijährigen Rhythmus aufgelegten Bürgerhaushalt. 200 000 Euro stehen dafür zur Verfügung. Die Beteiligung läuft über das neue Tool namens "Consul". Von 25. April bis 8. Mai können die Unterschleißheimer über die Homepage der Gemeinde Ideen vorbringen. Auch Vorschläge mit Selbstbeteiligung sind möglich. Von 30. Mai bis 12. Juni werden die Ideen bewertet und dann auf Kosten und Umsetzbarkeit in der Verwaltung geprüft, bevor sie schließlich dem Hauptausschuss zur Entscheidung vorgelegt werden.