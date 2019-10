Speziell an Senioren richtet sich die Inszenierung von Mozarts Don Giovanni, die am Mittwoch, 6. November, von 15 Uhr an im Unterschleißheimer Bürgerhaus gezeigt wird. Die Aufführung erfolgt halbszenisch und im eigens für die Internationale Stiftung zur Förderung von Kultur und Zivilisation konzipierten Taschenbuchformat, das bedeutet, es treten fünf Gesangssolisten sowie ein Streichquartett mit Akkordeon auf. Der Besuch des Konzerts ist für Senioren kostenfrei, in der Pause gibt es Kaffee und Kuchen. Kostenlose Karten können im Ticket-Shop geholt werden.