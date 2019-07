2. Juli 2019, 22:04 Uhr Unterschleißheim Freizeitbad bleibt Donnerstag geschlossen

Das Unterscheißheimer Freizeitbad Aquariush ist am Donnerstag, 4. Juli, wegen eines Betriebsausflugs ganztägig geschlossen. Das Bad war nach einer Revision, bei der das Außenbecken repariert wurde, erst am 25. Juni wieder in Betrieb genommen worden. Alle Schwimmbecken, auch das Thermalbecken im Außenbereich, wurden gereinigt und neu befüllt. Wie die Stadt mitteilt, steht wegen einer Baustelle in der Sauna das Kaltwasser- und das Heilwasseraußenbecken erst im Herbst zur Verfügung. Es gelten wieder die normalen Sommereintrittspreise.