9. August 2018, 21:50 Uhr Unterschleißheim Freiwillige vor!

Mehr als 60 Vereine, Initiativen und Organisationen präsentieren bei einer Messe ihre Arbeit und suchen neue Helfer

Von Sabine Wejsada, Unterschleißheim

Das Grillfeuer ist außer Kontrolle geraten. Schnell die 112 gewählt - und schon kommt die Freiwillige Feuerwehr. Fußballtraining, Kinderturnen, Pfadfindergruppe. Wer verbringt Woche um Woche viel Zeit mit Kindern und Jugendlichen in Vereinen und Organisationen? Ehrenamtliche Trainer und Gruppenleiter. Beim Wandern umgeknickt. Wer kommt? Die Mitglieder der Bergwacht. Wer begleitet Schwerstkranke und Sterbende mit großem Einfühlungsvermögen auf ihrer letzten Reise? Die ehrenamtlichen Hospizbegleiter.

In zahlreichen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens spielen Ehrenamtliche die Hauptrolle. Sie leiten Jugendgruppen, leisten Sanitätsdienst, unterstützen Hilfsbedürftige bei Alltagstätigkeiten, geben Nachhilfe oder verteilen Lebensmittel an den Tafeln. Viele Bereiche des gesellschaftlichen Lebens würden ohne das freiwillige Engagement nicht funktionieren.

Doch viele Organisationen plagen Nachwuchssorgen; sie machen sich Gedanken darüber, wie sich das freiwillige Engagement den veränderten Lebensrhythmen unserer Gesellschaft anpassen kann. Auf der anderen Seite gibt es viele Menschen, die sich gerne engagieren wollen, aber nicht wissen wo. Genau diese Leute möchte der Landkreis München zusammenbringen - mit der ersten Freiwilligenmesse.

Unter dem Motto "Habe die Ehre" findet diese am Samstag, 15. September, von 10 bis 17 Uhr im Unterschleißheimer Bürgerhaus statt. Mehr als 60 Initiativen, Vereine und Organisationen stellen ihre Arbeit und Angebote vor und zeichnen so ein eindrucksvolles Bild davon, was im Landkreis an bürgerschaftlichem Engagement geboten ist. Die Messe bietet Interessierten die Möglichkeit, sich einen Überblick über Aktivitäten in ihrer Nähe zu verschaffen und in ihrer Gemeinde eine Tätigkeit zu finden, die zu ihren Neigungen und individuellen Lebensumständen passt.

Neben der Gelegenheit, direkt mit Organisatoren und Freiwilligen ins Gespräch zu kommen, bietet die Messe ein umfangreiches Rahmenprogramm. So berichten zum Beispiel Lebensretter von ihren Erfahrungen, die Rettungshundestaffel Oberbayern zeigt ihr Können, es gibt die Möglichkeit, den Umgang mit dem Defibrillator zu üben oder mit den Unterschleißheimer Wortakrobaten an einem Poetry Slam teilzunehmen.

Darüber hinaus gibt es kostenlose Vorträge, unter anderem zu den Themen Fundraising, Projektmanagement oder Datenschutzgrundverordnung. Auch den Kindern soll es nicht fad werden an diesem Tag: Hüpfburg, Kinderschminken, Dosenwerfen und anderes mehr versprechen einen abwechslungsreichen Tag.

"Habe die Ehre" ist ein Projekt des Landkreises München mit den Kommunen Unterschleißheim, Oberschleißheim, Garching, Ismaning und Unterföhring. Und es bekommt prominente Unterstützung. Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer (CSU) ist Schirmherrin der Veranstaltung und kommt zusammen mit der Ehrenamtsbeauftragten der bayerischen Staatsregierung, Gudrun Brendel-Fischer, zur Eröffnung der Messe ins Bürgerhaus Unterschleißheim.

Habe die Ehre. Erste Freiwilligenmesse im Landkreis München: Samstag, 15. September, 10 bis 17 Uhr im Bürgerhaus Unterschleißheim, Rathausplatz 1. Der Eintritt zur Messe ist kostenlos, der Zugang barrierefrei. Weitere Informationen gibt es unter "habedieehreim.landkreis-muenchen.de".