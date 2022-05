Detailansicht öffnen Der Geräteschuppen brannte lichterloh und der Rauch zog in benachbarte Gebäude. (Foto: Freiwillige Feuerwehr Unterschleißheim)

Zunächst hatte es nur geheißen, eine Gartenlaube würde brennen. Doch als die Freiwillige Feuerwehr Unterschleißheim am Montagabend am Einsatzort an der Sportplatzstraße in Riedmoos vorfuhr, zeigte sich, dass ein größerer Geräteschuppen voll in Brand stand und das Feuer auf eine Hütte und ein Kaminholzlager am Nachbargrundstück überzugreifen drohte. Die Feuerwehr brachte das Feuer, aus dem sich mächtig Rauch entwickelte, kurz nach 18 Uhr in wenigen Minuten unter Kontrolle. Weil sich der Qualm so stark ausgebreitet hatte, wurden laut Bericht der Feuerwehr auch zwei angrenzende Wohngebäude kontrolliert, eines davon wurde mit Hilfe eines Lüfters entraucht. Zum endgültigen Ablöschen der letzten Glutnester wurden die Seitenwände und das Dach des massiv gebauten Schuppens geöffnet. 14 Atemschutzgeräteträger waren im Einsatz und 60 Kräfte der Feuerwehren aus Unterschleißheim und Riedmoos.