Vier berühmte Fotografen stehen im Mittelpunkt einer Filmreihe des Städtischen Kinoprogramms in Unterschleißheim. Dabei findet im Capitol Kino im Ortsteil Lohhof sogar eine Kinoerstaufführung statt. Anlass der Reihe ist der 100. Geburtstag des Starfotografen Helmut Newton (1920 bis 2004). Newton wurde in Berlin als Sohn einer wohlhabenden jüdischen Fabrikantenfamilie geboren. Dort begann er auch mit dem Fotografieren. Seine Flucht vor den Nazis führte ihn nach Australien, wo er 1956 erstmals für die Modezeitschrift Vogue arbeitete. Seit den 70er Jahren war Newton einer der begehrtesten Mode-, Werbe-, Porträt- und Aktfotografen der Welt. Der Dokumentarfilm "The Bad and the Beautiful" erzählt seine Lebensgeschichte. Er ist am 31. Oktober und 2. November zu sehen. Einen Einblick in Newtons Arbeits- und Privatleben gewährt überdies die Dokumentation "Frames from the Edge". Dieser Film war bisher nur auf Video und im TV zu sehen und wird in Unterschleißheim erstmals auf einer Kinoleinwand gezeigt, am 30. Oktober und am 3. November.

Daneben widmet sich die Filmreihe der Fotografin Vivian Maier (1. November) und den Fotografen Peter Lindbergh (30. Oktober) und Sebastião Selgado (29. Oktober). Sie wird in Zusammenarbeit mit dem Foto- und Videoclub Lohhof veranstaltet. Karten gibt's im Capitol (089/ 18 91 19 21) oder per E-Mail info@capitol-lohhof.de.