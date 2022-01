Aufgrund der Corona-Situation findet der Infoabend für zukünftige Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern an der Fach- und Berufsoberschule Unterschleißheim auch in diesem Schuljahr in Form einer Online-Infowoche statt. Im Zeitraum von 17. bis 21. Januar erhalten Interessierte umfassende Informationen rund um die FOS/BOS Unterschleißheim, den Schultyp und die Möglichkeiten und Wege zur Erlangung einer Hochschulreife. Der Zugang zur Online-Infowoche erfolgt über Links auf der Homepage der Schule. Offene Fragen können per E-Mail an infoabend@fosbos-ush.de gerichtet werden. Die Fragen werden am Ende der Infowoche in zwei identischen digitalen Live-Veranstaltungen in Echtzeit beantwortet: Donnerstag, 20. Januar, um 17 und 19 Uhr.