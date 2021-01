Das Forum Unterschleißheim präsentiert am Drei-König-Tag ein Neujahrskonzert als Online-Erlebnis. Unter dem Namen "Studiosound", hinter dem sich Ensembles der Münchner Symphoniker verbergen, werden am Mittwoch, 6. Januar, Werke von Ludwig van Beethoven und Igor Stravinsky zur Aufführung gebracht. Das Konzert beginnt um 20 Uhr und kann für alle, die sich einloggen, zu Hause in digitaler Form genossen werden. Wer auf den Link https://www.forum-unterschleissheim.de/verans.../stream.html klickt, der ist dabei.