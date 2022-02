Die Stadtkapelle auf dem Rathausplatz im Jahr 2021. Heuer soll sie dort am 26. Juni zum Abschluss des Jahrmarkts in der Bezirksstraße spielen.

Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Der Hunger auf Kultur ist in Unterschleißheim offenbar groß. Beim Start des Vorverkaufs für den dritten Teil des Programms für die Spielzeit 2021/22 haben sich lange Schlangen vor dem Ticket-Schalter gebildet. Die Unterschleißheimer standen geduldig quer über den Rathausplatz, um Karten zu ergattern. Im Kulturausschuss des Stadtrats war die Freude über eine Rückkehr zu mehr Normalität im Kulturleben groß. Es zeigte sich aber auch, mit welchen Widrigkeiten die Kulturorganisatoren in der Stadt wegen der Corona-Pandemie kämpfen. Und das nicht nur beim Ticketverkauf. "Es zehrt an den Nerven", sagte Daniela Benker, Geschäftsbereichsleiterin Kultur im Rathaus.

Detailansicht öffnen Daniela Benker sagt, die Corona-Pandemie habe Mitarbeitern etwa beim Ticket-Verkauf viel abverlangt. (Foto: Stephan Rumpf)

Dabei hat es das Forum unter schwierigen Bedingungen geschafft, seit Mitte 2021 doch noch 5500 Personen mit ihrem kulturellen Angebot zu erreichen. Alleine zu den Open-Air-Veranstaltungen auf dem Rathausplatz kamen 2600 Besucher. Von September bis Dezember fanden 32 Veranstaltungen statt. Manches musste abgesagt werden. Die Unsicherheit verlangte den Verantwortlichen bei der Planung und beim Ticket-Verkauf vieles ab. Als Glücksfall fasst man rückblickend auf, im Herbst nicht voreilig in trügerischem Glauben, Corona im Griff zu haben, die Sitzplätze etwa im Forum wieder aufgestockt zu haben. 121 Plätze gab es dort statt 611. Unter den gegebenen Umständen habe man "eine gute Resonanz", sagte Irene Tutschka, Sachgebietsleiterin Kultur. Und jetzt? "Wir haben den Eindruck, dass das Publikum nicht mehr so scheu ist."

Beim Start des Ticketverkaufs war es zu erleben. Wobei Daniela Benker und Ina Eigner-Konrad, zuständig für den Bereich Marketing, erläuterten, dass die lange Schlange zum Teil auch Corona zu verdanken sei. Denn in das Büro, in dem die Karten verkauft werden, dürfen nicht zu viele auf einmal rein. Zudem hätten viele beim Kartenkauf auch Fragen, die mit Corona zu tun haben. Es geht um Rückgaberecht oder Virenschutz. Benker sagte, man müsse auf solche Fragen eingehen und könne die Leute nicht abweisen. Benker riet, die Möglichkeit zu nutzen, sich per E-Mail oder telefonisch Karten zu sichern. Das werde immer wieder auch publik gemacht, aber komme noch nicht bei jedem an. Ein Problem, räumte Benker ein, ist auch, dass das Forum nur über eine einzige München-Ticket-Lizenz verfügt. Es kann also immer nur ein Kunde bedient werden.

Detailansicht öffnen Kinobetreiber Stefan Stefanov vom Capitol in Unterschleißheim. (Foto: Robert Haas)

Auf das Jahr 2022 schaut man beim Forum angesichts der jetzt angekündigten stufenweisen Reduzierung der Corona-Beschränkungen mit Zuversicht. Thomas Christoph blickte im Ausschuss in Anwesenheit von Kino-Betreiber Stefan Stefanov auf schwierige Monate fürs Capitol-Kino zurück. Nach siebenmonatigem Lockdown habe man im Juni beim städtischen Kinoprogramm zu 29 Filmen immerhin 198 Filmfreunde begrüßt. In den Folgemonaten habe das Kino bei stark reduziertem Sitzplatzangebot auch noch viele erreicht. Mit einer ausverkauften Vorstellung - bei 21 zugelassenen Plätzen - mit dem Film-Klassiker "Tod auf dem Nil" mit Peter Ustinov ging es ins neue Jahr. Er sei für die kommenden Monate "optimistisch", sagte Christoph.

Es wird jedenfalls wieder mit etwas mehr Mut geplant. Nach aktuellem Stand wird in Unterschleißheim auch wieder das Volksfest stattfinden, das vom 3. bis 12. Juni über die Bühne gehen könnte. Das Lampionfest der Vereine im Juli ist ebenfalls anvisiert und das Zeltfest im August. Und vieles anderes mehr. Auch im Juni und Juli soll auf dem Rathausplatz wieder einiges geboten sein.