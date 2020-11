Die Sanierung des Sonderpädagogischen Förderzentrums Unterschleißheim samt Erweiterungsbau ist eine Mammutaufgabe - auch und gerade aus finanzieller Sicht. Bereits im Jahr 2015 hatte der Kreistag den Weg frei gemacht für die Erneuerung und Erweiterung der Rupert-Egenberger-Schule; bisher waren hierfür 21 Millionen Euro angesetzt, die Arbeiten sollen im kommenden Jahr abgeschlossen sein. Nun kommen noch einmal 500 000 Euro hinzu, die der Landkreis investieren muss. Hintergrund sind notwendige Arbeiten an den Giebelflächen des Bestandsgebäudes, diese, so erläuterten die Architekten des Büros Felix und Jonas, müssten mit demselben technischen Fassadenaufbau in Form einer Faserzement-Verkleidung auf Mineralwolldämmung ausgestattet werden. Zunächst war nur vorgesehen, die Giebelflächen mit einem Überholungsanstrich zu versehen. Davon aber rieten die Architekten in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses des Kreistags eindringlich ab. Die Kreisräte folgten diesem Vorschlag und billigten die zusätzlichen Mittel einstimmig.