Die Erweiterung und Sanierung der Rupert-Egenberger-Schule in Unterschleißheim wird wesentlich teurer als gedacht. Ein Jahr nach Fertigstellung des neu errichteten Gebäudeteils und mitten im Umbau des alten Trakts haben die Projektsteuerer der Arge Brinkmeier und Salz Architekten aktuelle Zahlen vorgelegt. Und die waren für die Kreisräte "erschreckend", wie es Grünen-Politikerin Luitgart Dittmann-Chylla am Dienstag in der Sitzung des Ausschusses für Bauen und Schulen formulierte. Ursprünglich hatte die Projektleitung etwa 16,3 Millionen Euro für das gesamte Bauvorhaben des Sonderpädagogischen Förderzentrums berechnet, inzwischen gehen die Projektsteuerer von fast 21 Millionen aus. Die zusätzlich benötigten 4,7 Millionen bedeuten eine Kostensteigerung um 29 Prozent.

Diese Entwicklung führen die Verantwortlichen zum einen auf die aktuelle Baukonjunktur zurück. Sie zählen zudem erhebliche Nachträge aufgrund von Änderungen oder baubetrieblichen Störungen als Begründung für die Kostensteigerung auf. Bereits vor zwei Jahren hatte der Kreistag für das 2015 beschlossene Projekt die Kasse noch einmal geöffnet und für den Erweiterungsbau mehr als 700 000 Euro zusätzlich genehmigt. Nun aber gibt es für diesen Abschnitt eine Budgetüberschreitung von etwa 1,4 Millionen Euro.

Für die Sanierungsarbeiten hatte das Gremium 2017 gut 680 000 Euro draufgelegt. Nun sind 1,8 Millionen mehr als ursprünglich berechnet notwendig, um das 1970 errichtete Gebäude auf den neuesten technischen Stand zu bringen und die Räume neu zu ordnen. "Wir hatten mit Überraschungen zu kämpfen", sagte Projektsteuerer Christian Brinkmeier. Man habe die Kostensteigerung deshalb kommen sehen, gab er zu.

So berichtete Architekt Manfred Felix in der Ausschusssitzung von abgehängten Decken, die nicht wie vorgesehen erhalten werden konnten, von sehr stark beschädigten Massivdecken und Schäden an der Fassadenbefestigung. Beim Neubau machten vor allem Schadstoffe beim Aushub und ein Wasserschaden die ursprünglichen zeitlichen Planungen zunichte.

Auch die allgemeine Steigerung der Baukosten treibe den Preis für das Projekt in die Höhe, heißt es vonseiten der Verwaltung des Landratsamtes. Zehn Prozent der Kostensteigerung beruhten allein darauf, dass der Markt für Bauleistungen wegen der anhaltend hohen Auslastung der Firmen aus dem Gleichgewicht geraten sei, sodass derzeit bei Ausschreibungen sehr wenige, teilweise auch gar keine Angebote eingingen. Die Angebotspreise seien überdurchschnittlich hoch und teilweise nicht nachvollziehbar gestiegen.

Eine ganze Reihe von zusätzlichen Wünschen bei der Ausstattung soll die Kosten ebenfalls in die Höhe getrieben haben. Dazu zählen die Möblierung der Gruppenräume, der Einbau einer Prallwand im Gymnastikraum und die Ausstattung eines zweiten Werkraums sowie eines Fachraums für Naturwissenschaften. Auch die Fotovoltaikanlage auf dem Dach und eine neue Ausstattung der Klassen mit Lehrerpulten schlugen zu Buche. Da sich durch all das die Bauzeit verlängerte, gingen auch die Baunebenkosten der Planungsbeteiligten in die Höhe.

Landrat Christoph Göbel (CSU) sprach von einer "großen Kostensteigerung", bezeichnete die Erklärungsansätze aber als "plausibel". Er betonte: "Im Moment bleibt uns nichts anderes übrig, als das Projekt fortzuführen." Das leuchtet den Ausschussmitgliedern zwar ein, der Unmut über die Zahlen war dennoch groß, zumal der Projektsteuerer einräumte, dass eine weitere Kostensteigerung von fünf Prozent möglich sein könne. Insbesondere Helmut Horst von der CSU war empört. "Vieles ist nicht nachvollziehbar", sagte er, vor 50 Jahren habe man so gebaut, da könne man jetzt nicht überrascht sein. Für die Kostensteigerung beim Neubau fehlten ihm die Worte. "Architekten und Projektsteuerer haben versagt", urteilte Horst.

Auch Günter Heyland von den Freien Wählern kritisierte, "dass hier kein ausreichender Puffer einkalkuliert wurde". Er forderte, frühzeitig größere Transparenz herzustellen. Göbel sieht darin aber nicht die Lösung des Problems. "Mit Zwischenberichten hätten wir dieselben Konsequenzen", sagte der Landrat.