Die Mitglieder des Marionettentheaters Bille Unterschleißheim ziehen nach der coronabedingten Zwangspause schon länger wieder versiert ihre Fäden. Auch in den kommenden Monaten stehen dort auf dem Spielplan wieder traditionsgemäß Märchen wie "Brüderchen und Schwesterchen" (Samstag, 17. Oktober, Beginn 15 Uhr) oder "Der Froschkönig" (25. Oktober), die zum Kinderprogramm zählen, aber auch schwererer Stoff wie "Das kalte Herz" (17. Oktober, Beginn 19.30 Uhr) oder "Doktor Faust" (21. November, 19.30 Uhr). Zu beachten ist: Die aktuelle Spielstätte des Theaters ist derzeit am Rathausplatz 9, gegenüber von der Bäckerei Hermann. Und natürlich kann es aufgrund der aktuellen Corona-Situation zu erheblichen Spielplanänderungen kommen, wie die Verantwortlichen mitteilen. Der Spielplan wird auf der Internetseite des Theaters (www.marionettentheater-ush.de) regelmäßig aktualisiert.

Die Veranstaltungen sind normalerweise immer samstags und sonntags, im November gibt es weitere Vorstellungen wie "Rumpelstilzchen", "Die Bremer Stadtmusikanten", "Aschenputtel" und "Peter und der Wolf" - das musikalische Märchen von Sergej Prokofjew wird in einer Marionettenspielinszenierung gezeigt mit Erzählerin Shandra Schadt sowie Klavierbegleitung durch Florian Bille (21. November, 14 und 16 Uhr).

Von Ende November an präsentiert das Theater regelmäßig das Stück "Die Weihnachts-Wunschlaterne", eine Weihnachtsgeschichte von Otto Bille, die für Kinder ab drei Jahren geeignet ist: Der Kasperl bekommt vom Nikolaus besagte Wunschlaterne geschenkt, die ihm drei Wünsche erfüllen kann. Der Kasperl will damit eigentlich Gutes bewirken, gerät dann aber aufgrund der Habgier seiner Wirtsleute in Schwierigkeiten und landet sogar im Gefängnis. Dann greift der Heilige Nikolaus ein.

Weitere Infos und Tickets gibt es unter anderem über die Homepage des Theaters und Telefon 089/150 21 68.