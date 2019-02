28. Februar 2019, 21:54 Uhr Unterschleißheim Fischessen der CSU

Das Politische Fischessen der CSU Unterschleißheim findet auch in diesem Jahr traditionell nicht am Aschermittwoch, sondern am darauffolgenden Freitag, 8. März, statt. Landrat Christoph Göbel und der Zweite Bürgermeister Stefan Krimmer laden dazu in die Parkgaststätte im Sportpark, Stadionstraße 1, ein. Beginn ist um 18.30 Uhr. Tischreservierungen sind direkt in der Parkgaststätte unter Telefon 089/20 93 93 37 möglich.