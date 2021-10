Auch die Unterschleißheimer Stadtbibliothek stellt nun einen Streaming-Kanal bereit. Die Bücherei klinkt sich in "filmfriend" ein, über das mit Büchereiausweis Filme, Dokus und Serien abgerufen werden können. Damit könne man auf dem stark nachgefragten Streaming-Sektor "ein vielfältiges und anspruchsvolles Angebot präsentieren", freute sich Bibliotheksleiter Thomas Christoph. In "filmfriend" gebe es "immer wieder neue Filme und Serien, aber auch bewährte Schätze und Lieblinge des nationalen und internationalen Fernsehens und Kinos". Die zunächst dreijährige Vertragslaufzeit kostet gut 9000 Euro. Ein Einstieg war 2022 geplant, aber nun hat das Land Bayern ein Programm aufgelegt, das derartige Initiativen zu 50 Prozent fördert, und so entschied der Kulturausschuss des Stadtrats einstimmig, unverzüglich mit "filmfriend" zu starten.