Bei einer Übung am Unterschleißheimer See sind Taucher der Wasserwacht im Einsatz. Es gibt auch eine Tauchgruppe der Feuerwehr.

Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Bei den einen geht es um Leben und Tod. Bei den anderen traurigerweise meist nur noch darum, Tote aus dem Wasser zu holen. Aber auch das ist natürlich wichtig: Die Rettungsschwimmer und die Taucherstaffeln sind wie zwei Seiten einer Medaille und bilden gemeinsam die Einsatzkräfte an den Seen und Flüssen im Landkreis München. Üblicherweise sind beide bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft oder bei der Wasserwacht im Roten Kreuz angesiedelt. Doch in Unterschleißheim gibt es eine Besonderheit. Dort ist 1983 bei der Freiwilligen Feuerwehr eine Tauchergruppe gegründet worden. Und jetzt beschäftigt die Aktiven ein möglicher organisatorischer Wechsel hin zu den Wasserwachtlern. Doch dagegen gibt es Vorbehalte.

Als vor knapp 40 Jahren in Unterschleißheim die ersten Taucher der neuen Staffel sich in ihre Neoprenanzüge zwängten, ging es darum, eine konkrete Lösung für ein Problem zu finden. Der Unterschleißheimer See war zum beliebten Freizeitort geworden und es bestand Bedarf an Rettungskräften. Der Unterschleißheimer Feuerwehrkommandant Markus Brandstetter blickte jüngst im Hauptausschuss des Stadtrats auf die damalige Situation zurück und verglich sie mit der der First Responder. Diese ebenfalls bei der Feuerwehr angesiedelten Notfall-Kräfte seien ins Leben gerufen worden, weil Unterschleißheim auch in diesem Bereich nicht gut versorgt gewesen sei. "Der First Responder rettet jede Woche Leben."

"Wenn wir als Feuerwehr das nicht weiterführen, verlieren wir wertvolles Ehrenamt."

Das tun die acht Unterschleißheimer Taucher in der Regel nicht. Doch wichtig sind auch sie, um die beiden bei der Kreiswasserwacht angesiedelten Taucherstaffeln Ost und West im Landkreis München zu unterstützen. Sie sind in den Runden Tisch Wasserrettung eingebunden und sogar überwiegend außerhalb der Stadt gefordert. Eine Auswertung für die Jahre 2018 bis 2020 kommt auf 29 Einsätze, wobei man 13 Mal nicht eingreifen musste. Neun Mal wurden Personen gesucht und nicht gefunden. Die Taucher bargen in den drei Jahren vier Leichen. Ein Mal waren sie in Unterschleißheim gefordert, zwölf Mal im restlichen Landkreis München und die anderen Male in umliegenden Landkreisen und an der Isar. Im Durchschnitt betrug die Anfahrtszeit 14 Minuten.

Ein Wechsel von der Feuerwehr zur Wasserwacht wird nun diskutiert, weil die Tauchergruppe im Jahr etwa 27 000 Euro an Kosten mit sich bringt und solch eine Gruppe bei der Feuerwehr, anders als bei der Wasserwacht, auf staatliche Zuschüsse verzichten muss. Das ist bei der Erstellung des Feuerwehrbedarfsplans aufgefallen, den die Stadt gerade erarbeitet. Bürgermeister Christoph Böck (SPD) sagte, er wolle zunächst eine Diskussion anstoßen. Es bestehe keine Eile, aber man sollte einen Wechsel bereden. Die Stadt prüfe, ob es Synergien geben könne. Die Grünen fragten nach, ob Möglichkeiten bestünden, dass Taucher auch bei der Feuerwehr förderfähig würden.

Wasserretter und Taucher seien sich "nicht in die Haare gekommen", sagte Andreas Srb, stellvertretende Vorsitzender der Wasserwacht Lohhof. Bisher habe das gut geklappt. Er zeigte sich aber auch aufgeschlossen für eine Aufnahme, die organisatorisch über die übergeordnete Kreiswasserwacht in München laufen müsste. Thomas Bittner, CSU-Stadtrat und Feuerwehrler, warnte vor Missstimmung unter den Tauchern und Schaden fürs Ehrenamt. Er frage sich, ob die Taucher einfach so unter einer "anderen Fahne" weitermachen wollten. Die Umstellung könnte auf Jahre die Tauchgruppe blockieren. "Wenn wir als Feuerwehr das nicht weiterführen, verlieren wir wertvolles Ehrenamt."

Wie wichtig es ist, auch Tote aus Seen zu bergen, wurde angesprochen. Und Bittner machte auch klar, dass Taucher sehr wohl auch Lebensretter seien. Er selbst habe vor Jahren jemanden aus dem See gezogen, der heute sonst nicht mehr leben würde. Die Stadträte nahmen alles zur Kenntnis. Die Diskussion läuft weiter.