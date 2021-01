Weil sein Kleintransporter auf der Autobahn liegen geblieben war, ist der Polizei am frühen Sonntagmorgen bei Unterschleißheim ein per Haftbefehl gesuchter Mann ins Netz gegangen. Nach Angaben der Verkehrspolizeiinspektion Freising musste der 34-jährige aus dem Landkreis Freudenstadt sein Fahrzeug gegen 5.10 Uhr wegen einer Panne auf der A 92 an der Anschlussstelle Unterschleißheim abstellen. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft gesucht wurde, weil er eine Geldstrafe nicht gezahlt hatte. Er wurde festgenommen und erst einige Stunden später wieder entlassen, nachdem die Geldstrafe bezahlt worden war.