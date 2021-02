Die Geschichte des Doktor Johann Georg Faust und seines Teufelspakts gehört zu den am weitesten verbreiteten Stoffen in der europäischen Literatur - am bekanntesten ist natürlich die geniale Bearbeitung durch Goethe, aber auch das Drama des englischen Renaissance-Dichters Christopher Marlow gehört zum Kanon.

Die Version, die das Marionettentheater Bille Unterschleißheim zeigt, geht auch auf viele Generationen zurück, es firmiert als "ältestes deutsche Faustspiel in vier Akten" und trägt den schönen Titel: "Das lastervolle Leben und erschröckliche Ende des weltberühmten, jedermänniglich bekannten Erzzauberers Doctoris Johannis Faust". Gespielt wird es in der Inszenierung von Otto Bille aus dem Jahr 1976, dem Großvater von Florian Bille, der mit seiner Frau Wlada die traditionsreiche Institution mittlerweile leitet. Am Samstag, 27. Februar, zeigt das Marionettentheater Bille "Doktor Faust" im Abendprogramm: Die Vorstellung beginnt um 20.30 Uhr und wird live gestreamt.

Am Sonntag, 28. Februar, gibt es dann eine Online-Vorstellung, die für Kinder ab vier Jahren geeignet ist: das musikalische Märchen "Peter und der Wolf" nach Sergej Prokofjew, Beginn 15.30 Uhr.

Digitale Eintrittskarten für beide Vorstellungen gibt es über die Homepage des Theaters (www.marionettentheater-ush.de) respektive Eventim.