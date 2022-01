Die Hoffnung auf eine einigermaßen normale, fröhliche Faschingssaison hat sich jetzt auch in Unterschleißheim zerschlagen. Der Unterschleißheim-Lohhofer Faschingsclub (UFC) hat Corona-bedingt bis auf weiteres Veranstaltungen wie den Kindermaskenball und den Weiberfasching im Bürgerhaus abgesagt. Im November hatte der UFC das Kinderprinzenpaar Rebecca I. und Ludwig I. sowie das Prinzenpaar Angela I. und Sebastian II. auf dem Rathausplatz proklamiert. Jetzt steht fest: Sie werden ein Jahr bis zu ihrer Krönung warten müssen. Der UFC-Vorsitzende Thomas Schweissgut hofft aber weiter, dass es bei der langen Faschingssaison bis in den März hinein Gelegenheit geben wird, das eine oder andere Event draußen stattfinden zu lassen.

Konzepte für Outdoor-Veranstaltungen würden erarbeitet. Auch denkt man wieder an Aktionen wie "Fasching in der Box" im vergangenen Jahr, als Mitglieder Luftschlangen, Clownsnasen und Faschingsmusik in Pakete packten und Kindergärten sowie Bewohnern des Seniorenzentrums am Valentinspark zukommen ließen. "Es wäre super gewesen, wenn wir das, was von unseren Gruppen einstudiert worden ist, auch unserem Publikum präsentieren hätten können", sagt Schweissgut zu der Absage. "Wir sehen aber auch, dass die aktuelle Corona-Situation es nicht zulässt, dass wir auf der einen Seite den Fasching feiern, wie wir ihn kennen, und auf der anderen Seite global immer noch mit einem Virus kämpfen, das wahrscheinlich nicht so schnell verschwinden wird."