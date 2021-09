Von Udo Watter, Unterschleißheim

Zu den Dingen, welche die Pandemie viele Kulturveranstalter gelehrt hat, gehört die Erkenntnis: Es ist vorausschauend, nicht zu weit vorauszuplanen. Das neue Programmheft des Forums Unterschleißheim, das seit ein paar Tagen ausliegt (und online unter www.forum-unterschleissheim.de abgerufen werden kann) umfasst derzeit erst einmal nur die Monate September, Oktober und November, der Erscheinungstermin für das nächste Heft wird wohl Mitte November sein. "Es geht um bestmögliche Planungssicherheit und darum, möglichst flexibel auf neue Entwicklungen in der Pandemie reagieren zu können", erklärt Julia Brunner vom Forum Unterschleißheim. Die Kombination aus Kulturgenuss und Gesundheitsschutz ist oberste Maxime. Wer im Bürgerhaus oder im "Gleis 1" Theaterluft schnuppern oder Live-Musik hören will, darf das aktuell nur, wenn er sich im Sinne der 3G-Regel (vollständig geimpft, genesen oder getestet) ausweisen kann.

Nachdem schon die sommerlichen Kulturveranstaltungen von den Unterschleißheimern gut angenommen wurden, hebt sich der Vorhang für das neue Kulturprogramm am Sonntag, 19. September, im Bürgerhaus. In der Reihe "Podium für junge Künstler" spielt der nicht mehr ganz so junge, 1980 in Paris geborene Pianist Yuuki Oba Werke von Debussy, Liszt und Chopin. "Die Resonanz im Sommer war schon sehr gut und jetzt freuen wir uns, wieder regelmäßig Kultur anbieten zu können", so Brunner. Nach den neuesten Regeln haben im Bürgerhaus rund 120 Besucher Platz, wenn die Abstandsregeln weiter eingehalten werden, diese müssen dann sitzend keine Maske mehr tragen. Oder alle Plätze werden belegt, dann gilt Maskenpflicht.

Unter dem Motto "Falsche Wimpern - echte Musik" treten vier Tage nach dem Saisonauftakt, am Donnerstag, 23. September, die Zucchini Sistaz im Gleis 1 auf: Drei in Grün gewandete musikalische Schwestern, laut Eigeneinschätzung "kess" und "kokett frisiert", wollen sie ihren Auftritt mit einer "Collage aus großen Swing-Melodien und brillant getexteten Eigenkompositionen im Stil der Vierzigerjahre" zelebrieren. Sie versprechen eine Mixtur aus Close-Harmony-Gesang, instrumentaler Virtuosität und Entertainment, sozusagen musikalisches Augenzwinkern mit falschen Wimpern. Beginn ist um 20 Uhr.

Ein Abo im klassischen Sinne gibt es nicht mehr, aber das Forum Unterschleißheim bietet dafür erstmals die Theater-Card USH an. Sie kann für zehn Euro erworben werden und ist personalisiert. Damit erhalten die Besucher für jede Veranstaltung, die nicht von Ermäßigungen ausgenommen ist, 15 Prozent Rabatt auf eine Karte. Die Karte ist gültig bis zum Ablauf der Spielzeit, in der sie erworben wurde.

Was erwartet Unterschleißheimer Kulturfreunde noch in den kommenden Monaten? Etwa jede Menge Konzerte: von einer Hommage an amerikanische Singer-Songwriter (Tom & Häns, 30. September) über "Volksmusik im neuen Gewand" mit Traudi Siferlinger (2. Oktober) bis zu einem Prince-Tribute-Konzert (6. Oktober) und dem Gala-Abend der Moldawischen Staatsoper (18. Oktober). Interessant könnte am 14. Oktober auch der Auftritt von Reinhold Beckmann werden: Wie schlägt sich der TV-Moderator als Singer-Songwriter?

Dass es in jedem Fall wert ist, die "Lichtblicke"-Konzerte zu besuchen, wissen die Unterschleißheimer schon lange. Vor 20 Jahren erstmals als Benefizkonzert veranstaltet - damals eine spontane Aktion für vom Krieg in Afghanistan betroffene Kinder - hat sie sich zur erfolgreichen Reihe mit gutem Zweck etabliert, im Moment wieder mit einer aktuellen Note. Am 22. und 23. Oktober wird ein "Best-of-Lichtblicke" präsentiert, wieder mit den lokalen Bands Phondue und Ruhestö(h)rung. Hier beginnt der Vorverkauf am 20. September.

Aufregend verspricht auch der Abend "Beflügelte Worte" mit Dominik Wilgenbus, Gründer der Münchner Kammeroper, und dem Pianisten Aris Alexander Blettenberg, der einige Jahre das Garchinger Sinfonieorchester geleitet hat, am 6. November zu werden. Unter dem Motto "Monströse und elefantöse Melodramen" erklingen Kompositionen von Mozart, Schumann, Liszt, Debussy und Poulenc und schaurig-romantischen Rezitationen.

Im Bereich Kabarett und Comedy ist das Angebot gewohnt abwechslungsreich. Am 7. Oktober gilt es, sich zu entscheiden: Im Bürgerhaus präsentiert Kabarettist Wolfgang Krebs sein Programm "Vergelt's Gott", und Jan Weiler liest im "Gleis 1" aus dem dritten Buch seiner Pubertier-Saga "Ältern". Speziell im November gastieren prominente Protagonisten des Komischen im Münchner Norden: Ingolf Lück mit seiner Comedy-Tour 2021, Deutschlands Lieblingsfranzose und Puschelphilosoph Alfons ("Wo kommen wir her?") und Simon Pearce ("Allein unter Schwarzen").

Theater gibt's natürlich auch - das Theater Poetenpack präsentiert etwa "Biedermann und die Brandstifter"am 9. November - und noch weitere musikalisch-literarische Höhepunkte. So einer dürfte auch der Abend "Femmes Fatales - Heldinnen der Freiheit" am 14. Oktober werden. Marie Giroux, Gesang, Sylke Hannasky, Schauspiel, und Jenny Schäuffelen, Klavier, widmen sich in ihrer musikalischen Hommage mythischen und historischen Frauengestalten, die um Freiheit und Gleichberechtigung gekämpft haben - von Eva und Cleopatra über Emmeline Pankhurst, Josephine Baker und Marie Curie bis Beate Uhse. Dass sie trotz großen Widerstands der männlichen Welt inzwischen doch so viel erreicht haben, spricht dafür, dass die Menschheit auch außerhalb von Pandemien lernfähig ist.

Weitere Informationen, auch zum Kinderprogramm, gibt es über www.forum-unterschleissheim.de. Die Mitarbeiter des Ticket-Shops Unterschleißheim stehen für Fragen zur Verfügung: Rathausplatz 1, Telefon 089/31 00 92 00, E-Mail: ticketshop@ush.bayern.de.