Gleich zweimal auf einen Trickbetrüger hereingefallen ist eine Seniorin in Unterschleißheim. Nach Polizeiangaben wurde die Frau bereits am Dienstagmittag von einem Unbekannten angerufen, der sich als Kripo-Beamter ausgab und ihr eine abenteuerliche Geschichte erzählte. Er schilderte, dass ein Raubüberfall in der Gegend stattgefunden habe und bei der Festnahme des Täters Dokumente mit Informationen über die Erreichbarkeit der über 80-Jährigen gefunden worden seien. In mehreren folgenden Telefonaten von falschen Polizisten wurde die Frau unter Druck gesetzt und dazu aufgefordert, zur Bank zu gehen und dort einen Betrag von mehreren zehntausend Euro abzuheben und diesen an einen "Zivilbeamten" zu übergeben, was sie auch tat. Am Mittwoch rief wieder ein angeblicher Polizist bei der Seniorin an und verlangte, erneut mehrere zehntausend Euro von der Bank zu holen und an einen Abholer zu übergeben. Erst als sie auch dies getan hatte, wurde der Frau laut Pressebericht bewusst, dass sie Opfer von falschen Polizeibeamten geworden ist und sie erstattete Anzeige. Bei dem Abholer handelt es sich um einen 1,70 bis 1,75 Meter großen etwa 35-jährigen Mann mit dunkelblonden Haaren und einem gepflegten Äußeren, der eine schwarze Lederjacke trug. Nun sucht die Polizei Zeugen, die im Bereich zwischen Bezirksstraße und Südliche Ingolstädter Straße in Unterschleißheim etwas gesehen haben. Hinweise nimmt das Kriminalfachdezernat 3 - AG Phänomene -, Telefon 089/29 10-0, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.