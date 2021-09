Das Fair-Trade-Team Unterschleißheim bietet am Samstag, 18. September, auf dem Wochenmarkt der Stadt gerecht gehandelte Produkte an. Neben Kaffee, Tee und Schokolade können die Besucher die Unterschleißheimer Fußbälle am Stand erwerben. Auch ein paar Überraschungen warten als Jubiläumsattraktion, denn das Team hat sich eine kleine Tombola für die Kunden ausgedacht, da die Faire Woche der großen Fair-Handels-Organisationen in diesem Jahr zum 20. Mal stattfindet. Der Stand der Gruppe öffnet um 8.30 Uhr.