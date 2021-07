Zu einem gefährlichen Bremsmanöver hat ein 50-jähriger Autofahrer am Donnerstag gegen 17.30 Uhr offenbar den Lenker eines Linienbusses auf der Nelkenstraße in Unterschleißheim gezwungen, bei dem sich ein 86 Jahre alter Fahrgast schwer verletzte. Der Senior musste zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Bus auf der durch Pflanzstreifen verkehrsberuhigten Straße stadtauswärts unterwegs. Der Fahrer eines entgegenkommenden Kleintransporters hätte an der Engstelle eigentlich warten müssen, fuhr aber einfach weiter, sodass der Busfahrer stark abbremsen musste. Weil der Bus die Straße blockierte, wendete der Fahrer des Transporters und fuhr davon, ohne seine Personalien anzugeben. Der Mann konnte jedoch identifiziert werden. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen Unfallflucht übernommen und sucht nun Zeugen. Wer etwas zu Aufklärung beitragen kann, wird gebeten, sich beim Unfallkommando zu melden (Telefon: 089/62 16-33 22).